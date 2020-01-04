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快訊／蔡英文二訪北賓追思：把雷達站官兵們的想念帶回來

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記者蔣婕妤、林銘翰／台北報導

國軍黑鷹直升機事故後的第三日，總統蔡英文4日下午視察第一雷達分隊，替總長沈一鳴走完未盡的行程。蔡英文稍早二度來到台北賓館追思現場，她表示，這次前來是為了把雷達站官兵們的想念帶回來。

▲蔡英文二度參加殉職將士追思會。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲蔡英文二度參加殉職將士追思會。（圖／記者蔣婕妤攝）

蔡英文4日下午完成視察雷達站行程，行程中，她在簡報室與現場國軍一起替沈一鳴等殉職將士默哀一分鐘。她致詞時表示，「我是代替沈總長來看大家，無論發生什麼事情，國家跟總統都會照顧好我們國軍弟兄姊妹，沈總長和幾位同仁的殉職，所有的人都很心痛不捨，堅守岡位、守護國家，就是我們懷念沈總長最好的方式。」

視察雷達站的行程中，蔡英文接受雷達站弟兄們的請託，收下40多張的手寫紙條，上面寫滿的是對沈一鳴及殉職將士們的思念。

蔡英文二度前往北賓追思，她說，下午去了東澳嶺的雷達站，走完沈總長原來要走的行程，同時也去慰問在那邊工作的士官兵，表達慰問與鼓勵。

蔡英文說，官兵都非常懷念跟思念沈總長，特別告訴他們，懷念沈總長最好的方式，就是堅守崗位、保衛國家，「官兵們也請我把他們的懷念記憶帶回來，希望能夠帶回來貼在這裡，把他們想說的話貼在板子上。」

蔡英文重申，非常感謝官士兵在這個當下都能夠堅守崗位、保衛國家，維護台海安全、穩定民心跟士氣，要特別向他們表達感謝。也感謝來這裡致意的民眾，他們對總長跟罹難同仁的感謝跟敬意，深刻感受到人民對國軍的支持。

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