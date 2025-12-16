　
    • 　
>
基隆-石垣島渡輪7房型定價出爐　單程最便宜2800元

▲▼基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」共有7種房型。（圖／華岡集團提供）

▲基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」年底前開航。（圖／華岡集團提供）

記者周湘芸／台北報導

基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」預計年底前開航，負責營運的華岡集團今釋出完整票價，共有7種房型，最便宜每人單程未稅2800元，房型為15人一間的通舖；最貴則為每人10,500元的皇家套房，且每艘次限量僅2間。

基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」每周3班，未來每周二、四、日晚間11時從基隆出發；每周一、三、五晚間11點從石垣島返回，搭乘時間約7至8小時。

▲▼基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」共有7種房型。（圖／華岡集團提供）

▲基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」皇家套房每人10,500元。（圖／華岡集團提供）

▲▼基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」票價出爐。（圖／華岡集團提供）

▲基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」票價出爐。（圖／華岡集團提供）

業者今釋出船票價，基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」共分為7種房型，總計122間房、493個床位，最貴為皇家套房每人單程未稅10,500元，每間可入住2人，整艘船僅2間；最便宜為標準房通鋪每人單程未稅2,800元，每間可住15人，總計3間房，此票價均不含碼頭服務費及其他稅金。

另外，豪華套房附有2張單人床，共有32間，每人單程未稅5600元；家庭房則為4人通舖，每人單程未稅5600元；標準房則有4種不同房型，價格在每人單程未稅2800元至4900元不等。

▲▼基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」共有7種房型。（圖／華岡集團提供）

▲基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」最便宜每人單程未稅2800元。（圖／華岡集團提供）

▲▼基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」共有7種房型。（圖／華岡集團提供）

▲基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」家庭房每人單程未稅5600元。（圖／華岡集團提供）

華岡集團總經理洪郁航表示，基隆-石垣島目標仍是年底前開航，但受東北季風淡季影響，預計會推出一波促銷價，較高單價艙房最多可折價2000元，最便宜的艙等單程票價預計只要約2000元，預計下周公布優惠票價，至於開賣時間預計會與開航時間一同公布。

▲▼基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」共有7種房型。（圖／華岡集團提供）

▲▼基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」共有7種房型。（圖／華岡集團提供）

▲▼基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」共有7種房型。（圖／華岡集團提供）

12/14 全台詐欺最新數據

高雄大火狂燒4hrs！濃煙竄天「白天變黑夜」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

基隆毒駕男猛撞蔬果行奪命　5天前曾自撞藥局

基隆毒駕男猛撞蔬果行奪命　5天前曾自撞藥局

基隆市仁一路昨(15)上午11時7分許傳出一起嚴重車禍，一名55歲的楊姓男子在吸食含有二級毒品依托咪酯的喪屍煙彈後，駕駛白色INFINITI上路，先「刷一排防撞桿」，後於一處蔬果行前失控猛撞2轎車、8機車，釀成1死2傷慘劇。警方調查發現，楊男曾有多次毒駕自撞紀錄，案發5天前就曾開車自撞藥局，當時無人傷亡，未料此次毒駕肇禍，竟奪走寶貴生命。

基隆黑幫2男談判破裂！他開槍奪命遭羈押禁見

基隆黑幫2男談判破裂！他開槍奪命遭羈押禁見

保時捷男「遭押上車連開2槍」！　胸口中彈倒後座慘死

保時捷男「遭押上車連開2槍」！　胸口中彈倒後座慘死

基隆毒駕奪命！妻買菜失聯　翁求協尋接噩耗崩潰

基隆毒駕奪命！妻買菜失聯　翁求協尋接噩耗崩潰

快訊／基隆自小客疑毒駕！沿路猛衝釀1死2傷

快訊／基隆自小客疑毒駕！沿路猛衝釀1死2傷

基隆石垣島八重山丸渡輪

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

