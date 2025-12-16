基隆-石垣島渡輪7房型定價出爐　單程最便宜2800元

▲基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」年底前開航。（圖／華岡集團提供）

記者周湘芸／台北報導

基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」預計年底前開航，負責營運的華岡集團今釋出完整票價，共有7種房型，最便宜每人單程未稅2800元，房型為15人一間的通舖；最貴則為每人10,500元的皇家套房，且每艘次限量僅2間。

基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」每周3班，未來每周二、四、日晚間11時從基隆出發；每周一、三、五晚間11點從石垣島返回，搭乘時間約7至8小時。

▲基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」皇家套房每人10,500元。（圖／華岡集團提供）

▲基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」票價出爐。（圖／華岡集團提供）

業者今釋出船票價，基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」共分為7種房型，總計122間房、493個床位，最貴為皇家套房每人單程未稅10,500元，每間可入住2人，整艘船僅2間；最便宜為標準房通鋪每人單程未稅2,800元，每間可住15人，總計3間房，此票價均不含碼頭服務費及其他稅金。

另外，豪華套房附有2張單人床，共有32間，每人單程未稅5600元；家庭房則為4人通舖，每人單程未稅5600元；標準房則有4種不同房型，價格在每人單程未稅2800元至4900元不等。

▲基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」最便宜每人單程未稅2800元。（圖／華岡集團提供）

▲基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」家庭房每人單程未稅5600元。（圖／華岡集團提供）

華岡集團總經理洪郁航表示，基隆-石垣島目標仍是年底前開航，但受東北季風淡季影響，預計會推出一波促銷價，較高單價艙房最多可折價2000元，最便宜的艙等單程票價預計只要約2000元，預計下周公布優惠票價，至於開賣時間預計會與開航時間一同公布。

▲▼基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」共有7種房型。（圖／華岡集團提供）