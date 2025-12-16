　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

與3位立院前院長齊聚　韓國瑜：總統茶敘我沒去但今天一定要來

▲韓國瑜16日出席游錫堃新書發表會。（圖／記者徐文彬攝）

▲韓國瑜16日出席游錫堃新書發表會。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／台北報導

行政院不副署《財劃法》創憲政首例，總統賴清德、閣揆卓榮泰都把矛頭對準立法院長韓國瑜，指韓未出席賴的國政茶敘。面對府院的態度，韓國瑜今（16日）一貫地僅以謝謝2字回應媒體堵訪，但在立法院前院長游錫堃新書發表會上，韓藉由致詞表示，今天幾位前任院長全部都到立法院，他實在太開心了，「所以總統請我茶敘，我沒有去，今天我一定要來」，這代表他發自內心的尊敬。

游錫堃16日上午在立法院舉辦新書發表會，韓國瑜、立法院前院長王金平、蘇嘉全皆受邀與會。韓國瑜致詞時表示，非常榮幸受到游錫堃邀請，今天有幾位前任院長全部都到立法院，他實在太開心了，「所以總統請我茶敘，我沒有去，今天我一定要來」，這代表他對王金平、蘇嘉全、游錫堃發自內心的尊敬。韓國瑜此話一出，引發一陣大笑，但綠委范雲在台下喊道「茶敘也是要去啊」。

韓國瑜致詞時也提到，他思考台灣過去、未來及整個世界局勢，寫出四句話，可為游錫堃出版的書法籍做一些註腳、佐證、強而有力搭配，就是「中華民國是我們的國，美麗台灣是我們的家，中華文化是我們的根，民主自由是我們的寶」。

至於會前媒體關切韓國瑜如何看待被賴清德與卓榮泰對準矛頭，韓一貫地僅以謝謝2字回應。

另外，蘇嘉全致詞時也提到「茶敘」。蘇嘉全說，他離開立院後，第一次碩果僅存地4位立法院長都在這裡，剛才王院長有講，過去3人3個月會聚一次，不過韓國瑜上來之後，從來沒有接受邀請，「我們茶敘不帶政治任何的意涵」，如果台灣政治向王金平、游錫堃跟他，過去7、8年常聚在一起，彼此間誤會就會降低、就會減少，所以他樂於未來跟韓國瑜、游錫堃及王金平聚一起。韓國瑜聽聞這話，立刻鞠躬賠罪。

▼韓國瑜（左起）、王金平、游錫堃、蘇嘉全16日齊聚 。（圖／記者徐文彬攝）

▼韓國瑜、游錫堃新書發表會 。（圖／記者徐文彬攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
押寶台積電翻車？地主認賠逾2千萬
獨家／樂天8年約留林立！總值史上第2　月薪至少160萬超越陳
快訊／高虹安「貪汙無罪」重返市長恐生變！高檢署：將研議上訴
28歲媽生第六寶！　獲5.6萬大紅包
「麻吉大哥」黃立成已被清算200次！損失7.1億　帳戶剩16
高虹安案逆轉！貪污無罪、偽造文書判6月　內政部：可申請復職
獨／主導TVBS「亮槍嗆聲」假新聞　角頭郭平輝罹癌辭世
婚禮放他歌…下秒超大咖男神真的現身了　新娘當場嚇哭
快訊／高雄嚴重火警！濃煙狂竄網急喊：快戴上口罩
大逆轉！高虹安案二審改判6月　她點一關鍵：檢察官可能上訴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台茶商法國領獎遇鬧場嗆「是中國一省」　外交部：貽笑國際社會

高虹安二審逆轉貪污無罪！邱臣遠喊話內政部：盡快通過復職申請

高虹安案二審大逆轉！　律師批：變相鼓勵貪污風氣

民進黨：藍白1年惡修3次財劃法　內容違法又違憲「政院只能不副署」

高虹安案逆轉！貪污無罪、偽造文書判6月　內政部：可申請復職

賴清德轟在野推5萬以下貪污免罰　他揭「超過30綠委也曾提案連署」

台人赴日「暗黑打工」爆炸性增加10倍　外交部示警：勿輕信免費旅遊

與3位立院前院長齊聚　韓國瑜：總統茶敘我沒去但今天一定要來

「換不掉總統」藍白為何要倒閣？　黃暐瀚分析：一路對峙到2028

大逆轉！高虹安助理費案二審改判6月　她點一關鍵：檢察官可能上訴

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

台茶商法國領獎遇鬧場嗆「是中國一省」　外交部：貽笑國際社會

高虹安二審逆轉貪污無罪！邱臣遠喊話內政部：盡快通過復職申請

高虹安案二審大逆轉！　律師批：變相鼓勵貪污風氣

民進黨：藍白1年惡修3次財劃法　內容違法又違憲「政院只能不副署」

高虹安案逆轉！貪污無罪、偽造文書判6月　內政部：可申請復職

賴清德轟在野推5萬以下貪污免罰　他揭「超過30綠委也曾提案連署」

台人赴日「暗黑打工」爆炸性增加10倍　外交部示警：勿輕信免費旅遊

與3位立院前院長齊聚　韓國瑜：總統茶敘我沒去但今天一定要來

「換不掉總統」藍白為何要倒閣？　黃暐瀚分析：一路對峙到2028

大逆轉！高虹安助理費案二審改判6月　她點一關鍵：檢察官可能上訴

中興大學USR進駐中興新村　在地關懷與創生基地揭牌啟用

瑪莎拉蒂中國銷量狂跌9成！純電車款151萬元出清

賓士男酒駕追撞垃圾車「23歲女慘死」　南警嚴正譴責

獨家／樂天8年約留林立！總值空降史上第2　月薪至少160萬超越陳傑憲

台茶商法國領獎遇鬧場嗆「是中國一省」　外交部：貽笑國際社會

日男爽「一夫多妻」！養女也變後宮　約炮100女偷拍性愛片

快訊／高虹安「貪汙無罪」重返市長恐生變！高檢署：將研議上訴

移工當保母9天！虐2月嬰「腦傷手骨折」命危成弱智　法官重判7年

高雄港受關稅影響營收與櫃量略減　郵輪到港艘次創歷年次高

川普正式對BBC提告！　合計求償100億美元

【嚇到靈魂出竅】老公見鬼臉高8度慘叫跌坐在地XD

政治熱門新聞

李登輝昔談「增軍費」直言1句話　24年後無違和

影／賴清德向國人發表談話全文　怒轟立法濫權、在野獨裁

卓榮泰不副署　他揭未來3劇本民進黨都贏

台灣史上最大政治豪賭！　游盈隆分析「藍白接受倒閣重選」3誘因

助理費案二審大逆轉！高虹安發聲了

行政院不副署變最大贏家　林濁水：太怪了

賴卓犯民主2鐵律　蔡正元籲在野彈劾總統

與3位立院前院長齊聚　韓國瑜：總統茶敘我沒去但今天一定要來

大逆轉！高虹安助理費案二審改判6月　她點一關鍵：檢察官可能上訴

貪污無罪、偽造文書判6月　高虹安逆轉勝可復職

卓揆指韓國瑜無視憲法　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

蔡英文組讀書會　「大罷免大失敗」後一件事看不下去

高虹安案逆轉　內政部：可申請復職

蔡英文組「讀書會」成員全大咖！　目的曝光

更多熱門

相關新聞

卓揆指韓國瑜無視憲法　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

卓揆指韓國瑜無視憲法　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

行政院長卓榮泰昨宣布不副署《財劃法》，創憲政首例，總統賴清德與卓都把矛頭對準立法院長韓國瑜。對此，立法院前院長王金平今（16日）表示，現在都各有看法、各有說法，讓這件事情沉澱後再看怎麼解決，而這也非韓國瑜一人能處理的事，且韓也不能代表立法院針對政策來跟人家協商、討論、妥協。對於是否認為現在是憲政危機時刻？王金平回應，「的確是啦！」看怎麼樣圓滿處理，大家要有耐心。

韓國瑜沒吃到！賴清德茶敘準備茶點曝　隱藏寓意一次看懂

韓國瑜沒吃到！賴清德茶敘準備茶點曝　隱藏寓意一次看懂

韓國瑜缺席不影響　賴清德明天10：30照樣邀2院長舉行國政茶敘

韓國瑜缺席不影響　賴清德明天10：30照樣邀2院長舉行國政茶敘

捕獲野生林岱樺！直擊UNIQLO買外套

捕獲野生林岱樺！直擊UNIQLO買外套

支持韓國瑜婉拒國政茶敘　國民黨：不是喝杯茶就能一筆勾銷

支持韓國瑜婉拒國政茶敘　國民黨：不是喝杯茶就能一筆勾銷

關鍵字：

韓國瑜游錫堃蘇嘉全王金平茶敘

讀者迴響

熱門新聞

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

全台有雨！　連下2天時間曝

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

全台下2天！　轉雨時間曝

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面