與3位立院前院長齊聚　韓國瑜：總統茶敘我沒去但今天一定要來

▲韓國瑜16日出席游錫堃新書發表會。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／台北報導

行政院不副署《財劃法》創憲政首例，總統賴清德、閣揆卓榮泰都把矛頭對準立法院長韓國瑜，指韓未出席賴的國政茶敘。面對府院的態度，韓國瑜今（16日）一貫地僅以謝謝2字回應媒體堵訪，但在立法院前院長游錫堃新書發表會上，韓藉由致詞表示，今天幾位前任院長全部都到立法院，他實在太開心了，「所以總統請我茶敘，我沒有去，今天我一定要來」，這代表他發自內心的尊敬。

游錫堃16日上午在立法院舉辦新書發表會，韓國瑜、立法院前院長王金平、蘇嘉全皆受邀與會。韓國瑜致詞時表示，非常榮幸受到游錫堃邀請，今天有幾位前任院長全部都到立法院，他實在太開心了，「所以總統請我茶敘，我沒有去，今天我一定要來」，這代表他對王金平、蘇嘉全、游錫堃發自內心的尊敬。韓國瑜此話一出，引發一陣大笑，但綠委范雲在台下喊道「茶敘也是要去啊」。

韓國瑜致詞時也提到，他思考台灣過去、未來及整個世界局勢，寫出四句話，可為游錫堃出版的書法籍做一些註腳、佐證、強而有力搭配，就是「中華民國是我們的國，美麗台灣是我們的家，中華文化是我們的根，民主自由是我們的寶」。

至於會前媒體關切韓國瑜如何看待被賴清德與卓榮泰對準矛頭，韓一貫地僅以謝謝2字回應。

另外，蘇嘉全致詞時也提到「茶敘」。蘇嘉全說，他離開立院後，第一次碩果僅存地4位立法院長都在這裡，剛才王院長有講，過去3人3個月會聚一次，不過韓國瑜上來之後，從來沒有接受邀請，「我們茶敘不帶政治任何的意涵」，如果台灣政治向王金平、游錫堃跟他，過去7、8年常聚在一起，彼此間誤會就會降低、就會減少，所以他樂於未來跟韓國瑜、游錫堃及王金平聚一起。韓國瑜聽聞這話，立刻鞠躬賠罪。

▼韓國瑜（左起）、王金平、游錫堃、蘇嘉全16日齊聚 。（圖／記者徐文彬攝）