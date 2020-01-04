　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黑鷹8死招魂／「家人早有心理準備」！正駕駛爸悲痛：犧牲自己救5人，以兒子為榮

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼黑鷹失事罹難者家屬到現場招魂。（圖／記者游芳男攝）

▲葉建儀父親今前往現場招魂，哀痛落淚，表示自己以兒子為榮。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

空軍UH-60M黑鷹直升機2日上午失事，於新北、宜蘭交界處山區墜毀，釀成8死5傷重大事故，今（4日）罹難將士家屬前往渭水之丘招魂，殉職黑鷹正駕駛中校葉建儀雙親走到登山口，一度哭得不能自已。葉母哀痛地表示，兒子元旦當天才與她視訊祝壽，並說2日上午要出任務飛往宜蘭，不料這竟是母子兩人最後一次談話；如今葉建儀因公殉職，葉爸爸悲痛表示，「我以兒子為榮」，盼他能夠入祀忠烈祠，以慰忠魂。

2日當天上午，參謀總長沈一鳴一行人搭乘黑鷹直升機前往宜蘭，準備在春節前慰勞士官兵，一行人自上午7時55分於松山機場起飛，準備前往宜蘭東澳嶺，不料起飛僅短短11分鐘，直升機光點就消失在雷達上，後墜毀於新北、宜蘭交界山區，釀成8死5傷慘劇。

▲▼黑鷹失事罹難者家屬到現場招魂。（圖／翻攝東森新聞）

▲罹難者家屬今進行招魂儀式。（圖／東森新聞）

今（4日）罹難者家屬重返距離事故地點最近的渭水之丘進行招魂儀式，要喚回罹難將士忠魂回到最熟悉的家。其中正駕駛葉建儀雙親走到登山口時，淚水再也止不住，想不透兒子事發前一天才與媽媽視訊祝壽，怎麼會突然之間就天人永隔，留下就讀小三、小五的一雙兒女撒手人寰。

葉建儀老家鄰居表示，葉的父母都非常和善，葉父是台電退休員工，葉母則在遊樂園工作，而葉建儀從小就非常孝順，且成績也很優秀，考上飛官後還擔任參謀總長直升機正駕。但過去葉父擔心兒子在惡劣天候中仍得出勤，因此曾勸他轉任地勤，但葉建儀熱愛飛行，總是說著「我會再考慮」，沒想到會在任務中發生意外，令2老難以接受。葉父說，兒子堅持走上飛行這條路，家人早就已經有心理準備了，「他犧牲自己救了5個人，我們也感到歡喜，我以兒子為榮」，如今只盼為國殉職的葉建儀能夠入祀忠烈祠，以告慰其在天之靈。

他奶奶的美麗小秘訣

▼軍方在渭水之丘搭設棚架，準備進行招魂。（圖／記者游芳男攝）

▲▼黑鷹8死，招魂現場。（圖／記者游芳男攝）

ET快訊
快訊／幫總長走完未盡的行程！蔡英文將視察第一雷達分隊
張國煒刪文了！親上火線談「槍斃說」：不喜歡我道歉
今年六款新iPhone規格、售價曝光！全螢幕、指紋辨識回歸
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

率市府團隊弔唁黑鷹殉職將士　林右昌：相信他們在天之靈　也會繼續捍衛國家

快訊／幫總長走完未盡的行程！蔡英文下午視察第一雷達分隊

痛失英才！不只大漠計畫…幕僚爆沈一鳴是IDF戰機試飛官

無法參加韓國瑜洪秀柱聯合造勢　「沒接到電話」王金平這麼說

林俊憲競選旗幟燒毀24小時破案　南警逮51歲男：酒喝多了…

綠委稱「支持統一恐構成叛國」　蔡正元：軍喪期間搞政治鬥爭

黑鷹失事招魂現場！總長夫人被攙扶到場...家屬全淚崩：任務完成，我們回家了

南投立委政見會　許淑華痛批蔡英文：斷交7國還敢說顧主權

「國家哀傷時刻還散布不實謠言」　總統府譴責名嘴造謠賴清德、陳菊繼續競選

黑鷹8死招魂／「家人早有心理準備」！正駕駛爸悲痛：犧牲自己救5人，以兒子為榮

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

被酸民罵「垃圾」、「台灣真的病了」　 鍾明軒火大開嗆：有種放棄國籍

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

蔡依林「想見本人」私心愛《光年之外》　鄧紫棋登台驚呼：妳好小一隻！

Jasper一舉動護弟弟超暖　網友：以後一定是好哥哥

7天記錄下博美與小奶貓的奇遇　超療癒互動❤從陌生人→黏踢踢

Jasper見陳小春鬧小脾氣秒撒嬌　頭蹭爸爸手臂：好喜歡你～～

「1背包+1機車」成最美回憶！80歲高雄阿嬤：人生最瘋狂的18天

社會觀念讓「媽媽」這2字好沉重 他嘆：誰說小孩就是媽媽的使命

率市府團隊弔唁黑鷹殉職將士　林右昌：相信他們在天之靈　也會繼續捍衛國家

快訊／幫總長走完未盡的行程！蔡英文下午視察第一雷達分隊

痛失英才！不只大漠計畫…幕僚爆沈一鳴是IDF戰機試飛官

無法參加韓國瑜洪秀柱聯合造勢　「沒接到電話」王金平這麼說

林俊憲競選旗幟燒毀24小時破案　南警逮51歲男：酒喝多了…

綠委稱「支持統一恐構成叛國」　蔡正元：軍喪期間搞政治鬥爭

黑鷹失事招魂現場！總長夫人被攙扶到場...家屬全淚崩：任務完成，我們回家了

南投立委政見會　許淑華痛批蔡英文：斷交7國還敢說顧主權

「國家哀傷時刻還散布不實謠言」　總統府譴責名嘴造謠賴清德、陳菊繼續競選

黑鷹8死招魂／「家人早有心理準備」！正駕駛爸悲痛：犧牲自己救5人，以兒子為榮

白鼻心寶寶4個月長成「亞成體」　野化訓練助牠適應大自然

率市府團隊弔唁黑鷹殉職將士　林右昌：相信他們在天之靈　也會繼續捍衛國家

快訊／幫總長走完未盡的行程！蔡英文下午視察第一雷達分隊

痛失英才！不只大漠計畫…幕僚爆沈一鳴是IDF戰機試飛官

「不喜歡我道歉！」張國煒親上火線...230字談槍斃說：為損失優秀將官感到氣憤

無法參加韓國瑜洪秀柱聯合造勢　「沒接到電話」王金平這麼說

林俊憲競選旗幟燒毀24小時破案　南警逮51歲男：酒喝多了…

中部空品紅色警戒影響到1月6日　二林區揚塵污染更難控制　

綠委稱「支持統一恐構成叛國」　蔡正元：軍喪期間搞政治鬥爭

Nissan March 賣完就不再續產　8年小車奇蹟宣告暫時終結

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

政治熱門新聞

曹進平病床上哭了　哽咽還原現場

黑鷹8死陰謀論瘋傳　5生者是關鍵

沈一鳴「大漠計畫」帥照曝　機工長哽咽

總士長韓正宏原頒干城獎章　蔡英文要求破格頒

黑鷹墜機　宋楚瑜肯定蔡英文危機處理

趙少康曝韓國瑜勝選關鍵：倒數8天有逆轉跡象

高華柱46年前直升機失事　腿斷忍痛救司令

陳揮文「韓國瑜落選就不來」　鄭弘儀傻眼

曹進平比讚被酸爆　網平反：軍方慣性動作

吳斯懷嘆「總長夫人的話」是所有軍眷的心聲

超狂候選人選舉公報　驚呆網友

楊蕙如神隱　柯文哲：她會逃出境

快訊／追思晚會莊嚴奏《朋友》　蔡英文致意沈一鳴家屬悲傷痛哭

黑鷹殉職將士追思　留言板「童字跡」：爸爸我愛您、下次一起玩手機

更多熱門

相關新聞

黑鷹失事招魂現場　家屬全淚崩

黑鷹失事招魂現場　家屬全淚崩

空軍一架黑鷹直升機2日在山區墜毀，造成參謀總長等8人罹難，震驚全台，而罹難者家屬4日前往離失事地點最近的渭水之丘招魂，親友們捧著牌位，各個難掩情緒，不斷哭泣，場面相當哀戚。

黑鷹失事8將士殉職！台北101點燈哀悼　幕後推手曝

黑鷹失事8將士殉職！台北101點燈哀悼　幕後推手曝

黑盒子資料出爐！動力正常卻下沉

黑盒子資料出爐！動力正常卻下沉

軍事專家以周瑜盛讚沈一鳴：如飲醇醪

軍事專家以周瑜盛讚沈一鳴：如飲醇醪

黑鷹罹難將士家屬將赴渭水之丘招魂

黑鷹罹難將士家屬將赴渭水之丘招魂

關鍵字：

黑鷹招魂葉建儀

讀者迴響

發燒話題

黑鷹失事 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 遠航停飛 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

主持高雄跨年被「丟包」　郭靜怒轟主持群「沒人性！」

張國煒：為何將領全坐同架直升機

自拍路人亂入比YA…仔細看竟是「野生TWICE」

馮提莫到底多高？網一看「路人側拍照」傻眼：這是120吧

張國煒評黑鷹　國防部回應了

建中、松山雙胞胎交換制服上課　 結果GG

日女星大賣場露蜜桃？鬆垮過膝靴「像褲子脫一半」

新竹女大生遭性侵！好友狂敲門…他冷笑1句話超扯

曹進平病床上哭了　哽咽還原現場

黑鷹8死陰謀論瘋傳　5生者是關鍵

轉戰富邦　吳俊良聊心路歷程

李興文兒子又出包！1支影片踩雷恐罰500萬

下面怪怪！她照X光驚見「樂高」塞滿肚怒譙：老不修

騎車見柴站路邊　3分後躺路中央

網友敲碗成功「阿信」甜PO照：終於在一起了

更多

最夯影音

更多
賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～
參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

參謀總長沈一鳴遺體下山了！　夫人全程陪同...同袍含淚敬禮

被酸民罵「垃圾」、「台灣真的病了」　 鍾明軒火大開嗆：有種放棄國籍

被酸民罵「垃圾」、「台灣真的病了」　 鍾明軒火大開嗆：有種放棄國籍

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

蔡依林.鄧紫棋甜唱《說愛你》一起跳舞～　「第一首認識Jolin的歌」脫口：我小時候...

蔡依林「想見本人」私心愛《光年之外》　鄧紫棋登台驚呼：妳好小一隻！

蔡依林「想見本人」私心愛《光年之外》　鄧紫棋登台驚呼：妳好小一隻！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面