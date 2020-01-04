黑鷹8死招魂／「家人早有心理準備」！正駕駛爸悲痛：犧牲自己救5人，以兒子為榮

▲葉建儀父親今前往現場招魂，哀痛落淚，表示自己以兒子為榮。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

空軍UH-60M黑鷹直升機2日上午失事，於新北、宜蘭交界處山區墜毀，釀成8死5傷重大事故，今（4日）罹難將士家屬前往渭水之丘招魂，殉職黑鷹正駕駛中校葉建儀雙親走到登山口，一度哭得不能自已。葉母哀痛地表示，兒子元旦當天才與她視訊祝壽，並說2日上午要出任務飛往宜蘭，不料這竟是母子兩人最後一次談話；如今葉建儀因公殉職，葉爸爸悲痛表示，「我以兒子為榮」，盼他能夠入祀忠烈祠，以慰忠魂。

2日當天上午，參謀總長沈一鳴一行人搭乘黑鷹直升機前往宜蘭，準備在春節前慰勞士官兵，一行人自上午7時55分於松山機場起飛，準備前往宜蘭東澳嶺，不料起飛僅短短11分鐘，直升機光點就消失在雷達上，後墜毀於新北、宜蘭交界山區，釀成8死5傷慘劇。

▲罹難者家屬今進行招魂儀式。（圖／東森新聞）

今（4日）罹難者家屬重返距離事故地點最近的渭水之丘進行招魂儀式，要喚回罹難將士忠魂回到最熟悉的家。其中正駕駛葉建儀雙親走到登山口時，淚水再也止不住，想不透兒子事發前一天才與媽媽視訊祝壽，怎麼會突然之間就天人永隔，留下就讀小三、小五的一雙兒女撒手人寰。

葉建儀老家鄰居表示，葉的父母都非常和善，葉父是台電退休員工，葉母則在遊樂園工作，而葉建儀從小就非常孝順，且成績也很優秀，考上飛官後還擔任參謀總長直升機正駕。但過去葉父擔心兒子在惡劣天候中仍得出勤，因此曾勸他轉任地勤，但葉建儀熱愛飛行，總是說著「我會再考慮」，沒想到會在任務中發生意外，令2老難以接受。葉父說，兒子堅持走上飛行這條路，家人早就已經有心理準備了，「他犧牲自己救了5個人，我們也感到歡喜，我以兒子為榮」，如今只盼為國殉職的葉建儀能夠入祀忠烈祠，以告慰其在天之靈。

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▼軍方在渭水之丘搭設棚架，準備進行招魂。（圖／記者游芳男攝）