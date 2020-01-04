「把命開玩笑嗎？」　宋楚瑜再開砲：別再把重要將領放同一架飛機上

▲宋楚瑜。（圖／親民黨提供）

記者楊亞璇／台北報導

針對黑鷹直升機意外，親民黨總統候選人宋楚瑜4日再度開砲，他表示，「一個直升飛機上面，載著這麼重要的將領，同樣一個飛機上面這麼多的星星，「全世界有這樣子的先例嗎？你竟然還要去挑戰別人，把我們的命開玩笑嗎？」宋楚瑜強調，以後不要再把一大堆重要將領放在同一架飛機上。

對於在事發第一時間建議總統蔡英文應該立即進駐衡山指揮所，遭總統府回擊稱軍令軍政系統早已一元化，宋楚瑜也解釋說，「我不是批評，我是提醒」，他自己是老師傅，「沒有比宋楚瑜對台灣的國防、軍備更清楚的候選人，包括蔡總統」，蔡英文強行在去年年底通過反滲透法，把對方看成是敵國，既然蔡英文在法理上認定對方是敵國，就是準備要跟對方武力相向。

宋楚瑜認為，在這種情況之下，「你（指蔡英文）的最高指揮官竟然三、四個鐘頭行蹤不明，我要問問大家心裡面踏不踏實？最高指揮官都不見啦，要發動全國要去搜索，你連參謀總長不見了搞不清楚，那對台灣的安全，你有把握嗎？有這樣子的指揮官嗎？」

另外，宋楚瑜批評，把國家前途交給這樣子一個政府，去挑釁對岸，然後又這麼大意的說，「我們的參謀總長不見啦」，三、四個鐘頭搞不清楚，他要再進一步問，在第一時刻，總統你在哪裡？

宋楚瑜指出，他們說現在還有一個指揮官叫做國防部長，「我現在也公開請問，那個時候國防部長在哪裡？」是不是已經經過總統的授權接續指揮？他更批評，一個直升飛機上面，載著這麼重要的將領，同樣一個飛機上面這麼多的星星，「全世界有這樣子的先例嗎？你竟然還要去挑戰別人，把我們的命開玩笑嗎？」

宋楚瑜又批，黑鷹花了多少錢？800億吧，800億買60架飛機，連續出事情，裝備、訓練到底是不是確實？飛機怎麼會在這麼短時間突然出事？上次在蘭嶼已經出事了，「美國政府也需要給我們一個交代」。

宋楚瑜說，美國在台協會為什麼下半旗？美國政府很少看到可以下半旗了，是不是有什麼原因？你不覺得奇怪嗎？你不好奇嗎？美方也要向我們說明，那到底是飛機賣給我們的不對？還是我們的訓練不對？全民應該要知道。

宋楚瑜強調，「我沒有說這個飛機一定是爛飛機，但是我好奇，我要問。這就是做一個元帥他應負的責任。我們還有很多的裝備，到底安不安全，這是不是我們應該去問？」

宋楚瑜委屈地說，「我沒有批評的意思，我善意的建議後，還被他們嘀嘀咕咕，這個國家怎麼辦？」這個飛機到底安不安全？訓練師不是落實？但是更重要的，以後不要再把一大堆重要將領放在同一架飛機上。

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