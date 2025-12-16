卓揆指韓國瑜無視憲法　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

記者蘇靖宸／台北報導

行政院長卓榮泰昨宣布不副署《財劃法》，創憲政首例，總統賴清德與卓都把矛頭對準立法院長韓國瑜。對此，立法院前院長王金平今（16日）表示，現在都各有看法、各有說法，讓這件事情沉澱後再看怎麼解決，而這也非韓國瑜一人能處理的事，且韓也不能代表立法院針對政策來跟人家協商、討論、妥協。對於是否認為現在是憲政危機時刻？王金平回應，「的確是啦！」看怎麼樣圓滿處理，大家要有耐心。

▲立法院前院長王金平16日在立法院受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

立法院去年修正《財劃法》，地方與中央在統籌分配款、一般性補助款等認知上不同而造成爭議，藍白於11月14日再度修正《財劃法》，並三讀通過。卓榮泰認為窒礙難行提覆議但被否決，後續卓又稱沒有不執行的壓力，最後府院經討論，賴清德也召集民進黨團立委便當會商討，由卓於15日下午開記者會宣布不副署。

同日卓榮泰也指立法院違憲擴權、爭議的法案不斷發生，他多次拜會韓及立法院各黨團，但遺憾韓無視憲法，拒絕總統邀請，再次關閉了討論的大門。晚間，賴清德發布影片表示，他深切期盼能夠透過會面交流，各院共同找出一個符合憲法權力分立等的最佳方案，然比較可惜的是，韓國瑜並未出席。

韓國瑜、王金平等16日上午出席立法院前院長游錫堃的新書發表會。對於行政院不副署《財劃法》，賴清德說立法院濫權，王金平受訪說，現在都各有看法、各有說法，所以讓社會大家提出一些意見，讓這件事情沉澱以後，大家看怎麼設法解決。但沉澱時間需要多久？王金平表示，天天都在攻防。

媒體追問，是否覺得韓國瑜要出來協調，因為昨天府院矛頭都對準韓，說韓無視憲法？王金平說，這也不是韓能解決的問題，這要看整體怎麼處理來化解僵局，這要整體的，不是韓一人能處理的事情，且韓也不能代表立法院針對政策來跟人家協商、討論、妥協，「不能啊！」這是要經過立法院議決的事情，韓才能根據議決結論來對外發表意見。

媒體又問，卓榮泰曾說韓國瑜控制不住國民黨立法院黨團總召傅崐萁？王金平表示，那是另外一碼事，跟這事情不能連在一起。媒體再問，是否覺得現在是憲政危機時刻？王金平回應，「的確是啦！」看怎麼樣圓滿處理，大家要有耐心，也要用真正彼此體諒的心，看各政黨立場怎樣共同營造一個有憲政秩序的、大家都遵守憲政的各種規範，來制定國家的各種政策，這個比較要緊，除了化解目前僵局，「我想總統也應該有他的想法跟作法才對」。

至於韓國瑜方面，面對媒體詢問怎麼看被賴、卓對準矛頭？韓國瑜僅說謝謝。