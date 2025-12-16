卓榮泰不副署財劃法　牛煦庭：法案照推凸顯民進黨荒唐

▲牛煦庭。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰不副署「財劃法」修法，藍營基層期盼國民黨有所回應。國民黨發言人牛煦庭認為，賴清德總統想越過民意，糟蹋憲法、糟蹋國會，「我們還客氣什麼」，整件事已經是荒謬劇，不如讓大家看看他們有多荒唐，黨團初步討論，立院法案照推，反而可凸顯民進黨的荒唐。

牛煦庭今接受《千秋萬事》節目訪問時表示，民進黨一直嗆「國民黨不敢倒閣」，但明眼人都知道，倒閣的背後就是「免洗的行政院長換真刀真槍的國會」，對民進黨而言是無本生意，賴總統換人沒有成本，也不需要經過國會同意，這也顯示民進黨真的沒步了，下象棋被關廁所，逼到牆角怎麼走都死，才說要重新下一盤。

對於外界期待在野黨有所回應，牛煦庭表示，憲法增修條文明確寫著覆議之後若維持原決議，行政院長要接受，卓榮泰不執行就是違憲，不用大法官解釋，有眼睛都知道違憲，不是臉皮厚就你說的算，這就是一班賴皮巨嬰失智列車，國民黨何必急著做什麼？

對於民眾黨主席黃國昌表示，不排除上街抗議。牛煦庭表示，當然可以思考，但短時間內大家也應該注意到這就是一面照妖鏡，民進黨就是坐在那邊哇哇大哭的巨嬰，在野何必急著幫他解套？在野黨不是不做事，應該謀定而後動，且現在是最好時機讓民眾看看這政府多荒唐。

牛煦庭說，昨天黨團也有在討論，立法院一定會照推法案，副署或不副署你家的事，代表民意行使職權是立委的工作，在野黨照常工作就愈顯得執政黨荒唐，這也是方法。另一軸線是學術界怎麼看、社會大眾在想什麼，但凡有法學素養的人都知道這是很荒唐的事，該說點什麼吧？

牛煦庭也說，連民進黨團總召柯建銘都反對不副署了，因為照賴卓毀憲亂政的做法，以後也不用有國會，沒國會柯建銘就沒用了，「憲法自助餐不是這樣吃的吧！吃相太難看，大家只會笑他沒招了！」

