政治 政治焦點 國會直播 專題報導

社宅政策卡關　牛煦庭促TOD改革：別再只當財政平衡工具

▲▼國民黨立法院黨團召開「11月國政滿意度民調公布，過半民眾持續不滿賴清德政策表現！沈伯洋委員滿意度大公開，全國僅剩民進黨在挺！」記者會，立委牛煦庭、黃健豪、游顥出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲立委牛煦庭。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

針對賴清德總統承諾8年興辦13萬戶社會住宅的目標，立法委員牛煦庭今（16日）召開「多元取得要落實 TOD改革挺社宅」記者會。牛煦庭指出，賴政府上任超過一年半，下一階段社宅興辦計畫仍未核定，行政院長卓榮泰雖坦言用地取得困難、預算有限，並要求採「多元方式」推動，但目前仍舊卡關。牛煦庭呼籲，透過財劃法增加地方政府的財源，搭配內政部與交通部修法增訂政策導引，讓地方政府有真正的誘因將TOD及捷運聯開案保留一定比例作為社會住宅。

牛煦庭表示，自己待過地方議會，非常清楚地方政府的財政狀況，基本上現行的制度及財政分配就是在挑戰人性。大家都知道理論上要把增加的容積實踐居住正義，但是地方政府面對與日俱增的市政需求時，加上預算資源有限的情況下，現實上就免不了將TOD、聯開案變相作為財政平衡的工具，也無法將居正正義排在施政的優先順序。

牛煦庭強調，不論透過內政部、交通部修正子法的方式，或是修正住宅法來達成TOD制度的改革，都是可以討論的方向，我們的最終目標就是希望TOD不能只停留在財務平衡工具而已，而是真正能夠兼顧擴充社會住宅數量，落實居住正義。

牛煦庭最後表示，中央如何協助地方政府解決財務平衡的壓力，以及打開TOD精神的誘因，是大家共同努力的目標，因為唯有真正解決地方政府面對財務上的困境，才能再更大膽地跨出造就交通優化、居住正義及永續發展三贏的一步。
 

12/14 全台詐欺最新數據

346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

社宅牛煦庭TOD

