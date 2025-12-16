　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰不副署還嗆可倒閣　他揭未來3劇本：哪一種民進黨都贏麻了

▲▼行政院長卓榮泰召開「捍衛憲政秩序 行政院記者會」。（圖／記者徐文彬攝）

▲行政院長卓榮泰宣布不副署《財劃法》，還嗆立法院若有意見，可以依法提出倒閣。（圖／記者徐文彬攝）

記者趙蔡州／綜合報導

行政院長卓榮泰15日宣布，針對藍白聯手通過的《財劃法》，將以「不副署、不公布」，甚至還嗆立法院若有意見，可以依法提出倒閣。媒體人「逆風的烏鴉」，在賴清德、卓榮泰決定不副署、不公布《財劃法》後，未來可能會出現3種情況，但不論哪一種「民進黨都贏麻了」。

逆風的烏鴉15日表示，賴清德、卓榮泰決定不副署、不公布《財劃法》後，可能會發生3種情況，第一種是「藍白置之不理」，若發生這種情況，未來賴清德政府對於不如自己意思的法律都不連署、不公布，結論就是「民進黨贏麻了」。

其次是「藍白倒閣，賴政府解散國會，重新改選」，而根據改選結果會分成2個結局，分別是民進黨立法院席次過半「民進黨贏麻了」，另一種是民進黨立法院席次未過半，但仍擁有任命閣揆，對於不如自己意思的法律仍可以不連署、不公布，還是贏麻了。

逆風的烏鴉說，最後一種情況是「讓憲法法庭重新運作」，接著會有2種分歧路線，首先「重修憲訴法讓憲法法庭得以開庭，但大法官都綠的，判定賴政府所有作為都不違憲，藍白修法都違憲，民進黨贏麻了」或「賴清德提名大法官，立法院通過，大法官還是都綠的，判定賴政府所有作為都不違憲，藍白修法都違憲，民進黨還是贏麻了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台南民宅氣爆！屋主全身49%二度灼傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

卓榮泰不副署還嗆可倒閣　他揭未來3劇本：哪一種民進黨都贏麻了

行政立法相互制衡而非單向掣肘　張惇涵：制衡機制就在憲法裡

賴卓犯民主2鐵律　蔡正元喊話在野「彈劾總統」千人挺：正面迎戰

影／賴清德向國人發表談話全文　怒轟立法濫權、在野獨裁

卓揆不副署財劃新法　南投縣長許淑華：請勿與立法院對立

行政院不副署變憲政遊戲「最大贏家」　林濁水：太怪了

敵若突襲不用等命令！國防部報告：國軍採「去中心化」分散作戰

有5縣市通過明年預算　行政院籲立法院儘速審議115年度總預算

分析／卓榮泰不副署後只剩3套劇本　朝野一事無成結果都是僵局

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰不副署還嗆可倒閣　他揭未來3劇本：哪一種民進黨都贏麻了

行政立法相互制衡而非單向掣肘　張惇涵：制衡機制就在憲法裡

賴卓犯民主2鐵律　蔡正元喊話在野「彈劾總統」千人挺：正面迎戰

影／賴清德向國人發表談話全文　怒轟立法濫權、在野獨裁

卓揆不副署財劃新法　南投縣長許淑華：請勿與立法院對立

行政院不副署變憲政遊戲「最大贏家」　林濁水：太怪了

敵若突襲不用等命令！國防部報告：國軍採「去中心化」分散作戰

有5縣市通過明年預算　行政院籲立法院儘速審議115年度總預算

分析／卓榮泰不副署後只剩3套劇本　朝野一事無成結果都是僵局

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署還嗆可倒閣　他揭未來3劇本：哪一種民進黨都贏麻了

「不要亂花錢」　金門議員送縣長小豬撲滿

記憶體一路漲　宏碁董事長證實明年PC價格「不一樣」

台東山友獨攀加鹿溪山域「摔傷受困」　救難隊搜索5小時終於找到人

長輩可領「1.2萬春節補助」影片瘋傳　警急喊是假的：已要求下架

「一人分飾兩角」發取暖文慘遭砲轟　高雄法官瞎掰帳號被盜

台中耶誕5路線！五迷必追場景、角落小夥伴點燈　海洋館換冰雪主題

獨立遊戲遭嗆「AI垃圾」...團隊怒回「不實指控」：開發好幾年

入冬最強冷氣團「好像不冷？」　賈新興揭2關鍵原因

幫派談判翻臉！基隆男「連開2槍」射殺舊友　檢聲押禁見

宋智孝曝：曾談了8年戀愛 《RM》成員完全不知情！

政治熱門新聞

影／賴清德向國人發表談話全文　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴卓犯民主2鐵律　蔡正元籲在野彈劾總統

行政院不副署變最大贏家　林濁水：太怪了

分析／卓榮泰不副署後只剩3套劇本　結果都是僵局

支持政院不副署決定！　民進黨團：若解散國會奉陪到底

蔣萬安：反對台獨、捍衛主權　支持符合《中華民國憲法》的九二共識

行政立法相互制衡而非單向掣肘　張惇涵：制衡機制就在憲法裡

「年改沒有踩剎車本錢」　周弘憲揭財務黑洞：再增3600億新缺口

卓榮泰：韓國瑜拒絕總統邀請　關閉合作往前道路

卓榮泰不副署　他揭未來3劇本民進黨都贏

國防部報告：敵猝攻國軍立即分散應戰

統一讓台北達二線城市水準？陳揮文反問一句酸爆

財劃法不副署　卓榮泰今1530親上火線說明

南投縣長許淑華籲卓揆勿與立法院對立

更多熱門

相關新聞

卓榮泰嗆倒閣　Cheap：這種交易誰會答應

卓榮泰嗆倒閣　Cheap：這種交易誰會答應

行政院長卓榮泰15日宣布，針對藍白聯手通過的《財劃法》，將以「不副署、不公布」，甚至還嗆立法院若有意見，可以提出倒閣。對此，網紅Cheap表示，說出「倒閣」真的很好笑，想拿一個免洗筷院長，換人家真金白銀的立法院多數，「換位思考，你自己會答應這種白癡交易嗎？」

賴卓犯民主2鐵律　蔡正元籲在野彈劾總統

賴卓犯民主2鐵律　蔡正元籲在野彈劾總統

影／賴清德向國人發表談話全文　怒轟立法濫權、在野獨裁

影／賴清德向國人發表談話全文　怒轟立法濫權、在野獨裁

南投縣長許淑華籲卓揆勿與立法院對立

南投縣長許淑華籲卓揆勿與立法院對立

行政院不副署變最大贏家　林濁水：太怪了

行政院不副署變最大贏家　林濁水：太怪了

關鍵字：

卓榮泰倒閣

讀者迴響

熱門新聞

全台有雨！　連下2天時間曝

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

影／賴清德向國人發表談話全文　怒轟立法濫權、在野獨裁

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

蝦皮智取店變多了！網卻點出1問題

他胃脹4個月慘罹癌　醫列10大癌症「早期警訊」！

水果店老闆英勇奪槍　美富豪霸氣出手了

台南新營民宅氣爆！屋主全身49%二度灼傷

手搖飲老闆虐打柯基　道歉聲明讓網更怒

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！

新北人妻推拿遭性侵！夫在外苦等

看了3間房「屋主想賣的原因都一樣」

岡山預售慘案！建商倒閉　已購客求償無門、債主1.4億吞回止損

4款嬰幼兒食品重金屬超標！米棒、米餅、海苔酥都上榜

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面