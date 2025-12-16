卓榮泰不副署還嗆可倒閣　他揭未來3劇本：哪一種民進黨都贏麻了

▲行政院長卓榮泰宣布不副署《財劃法》，還嗆立法院若有意見，可以依法提出倒閣。（圖／記者徐文彬攝）

記者趙蔡州／綜合報導

行政院長卓榮泰15日宣布，針對藍白聯手通過的《財劃法》，將以「不副署、不公布」，甚至還嗆立法院若有意見，可以依法提出倒閣。媒體人「逆風的烏鴉」，在賴清德、卓榮泰決定不副署、不公布《財劃法》後，未來可能會出現3種情況，但不論哪一種「民進黨都贏麻了」。

逆風的烏鴉15日表示，賴清德、卓榮泰決定不副署、不公布《財劃法》後，可能會發生3種情況，第一種是「藍白置之不理」，若發生這種情況，未來賴清德政府對於不如自己意思的法律都不連署、不公布，結論就是「民進黨贏麻了」。

其次是「藍白倒閣，賴政府解散國會，重新改選」，而根據改選結果會分成2個結局，分別是民進黨立法院席次過半「民進黨贏麻了」，另一種是民進黨立法院席次未過半，但仍擁有任命閣揆，對於不如自己意思的法律仍可以不連署、不公布，還是贏麻了。

逆風的烏鴉說，最後一種情況是「讓憲法法庭重新運作」，接著會有2種分歧路線，首先「重修憲訴法讓憲法法庭得以開庭，但大法官都綠的，判定賴政府所有作為都不違憲，藍白修法都違憲，民進黨贏麻了」或「賴清德提名大法官，立法院通過，大法官還是都綠的，判定賴政府所有作為都不違憲，藍白修法都違憲，民進黨還是贏麻了」。