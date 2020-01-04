快訊／黑盒子完成解讀　空軍取回黑鷹4主要資料：仍須進行交叉比對

▲失事殘存飛行資料紀錄器FDR(黑盒子)。（圖／國防部提供）



記者林銘翰／台北報導

國軍一架UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市烏來山區，釀8死5傷悲劇，參謀總長沈一鳴等人殉職。空軍司令部4日下午表示，為調查意外失事之UH-60M型直升機肇因，空軍已於下午15時50分前往運安會取回黑盒子內主要4項等相關資料，後續交由飛機失事調查委員會進行交叉比對、分析評估、研討審查等工作，以完成後續調查報告釐清肇因。

為執行UH-60直升機飛行意外事件現場調查作業，國防部3日上午7時由總督察長黃國明中將率空軍、陸軍特戰官兵、軍備局等共49員，前往失事區域進行蒐證，並約於上午10時40分尋獲黑盒子，並送往國家運輸安全調查委員會等相關單位協助進行資料判讀，以釐清肇事原因。

空軍司令部4日下午表示，為調查日前意外失事之UH-60M型直升機肇因，空軍已於下午15時50分前往運安會取回黑盒子相關資料，包含座艙語音紀錄CVR、飛行數據紀錄FDR、飛機健康管理單元數據HUMS及衛星定位系統GPS等資訊，後續交由飛機失事調查委員會，依據空軍現行「空軍飛行及地面安全教範」有關飛機失事標準作業程序，進一步與其他事實資料，進行交叉比對、分析評估、研討審查等工作，以完成後續調查報告釐清肇因。

空軍司令部進一步表示，針對本次意外事件肇因調查，空軍已成立專案調查委員會，並邀集運安會、飛航專家及學者等，成立各級審查委員會審查，囿於調查分析尚需相當時間執行，在調查結果尚未完成公布前，籲請媒體勿做臆測性報導，以求能客觀公正，發掘真正肇因。

其他人也看了這些...

►蔡英文替沈一鳴走完未竟的行程：下午視察第一雷達分隊

►痛失英才！不只大漠計畫…幕僚爆沈一鳴是IDF戰機試飛官

►黑鷹失事招魂現場！總長夫人被攙扶到場...家屬全淚崩：任務完成，我們回家了

更多熱門新聞...

►黑鷹8死招魂／最後一刻仍在穩定機身！正駕駛爸悲痛：犧牲自己救5人，以兒子為榮

►「把命開玩笑嗎？」 宋楚瑜再開砲：別再把重要將領放同一架飛機上

►黑鷹殉職將士追思 許鴻彬留言板「童字跡」：爸爸我愛您、下次一起玩手機