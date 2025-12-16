賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

記者陶本和／台北報導

總統賴清德16日出席「公務人員傑出貢獻獎表揚大會」時，提到近期年金改革的相關議題。賴清德表示，2016年開始推動的年金改革，從來不是否定任何人的貢獻，而是出於讓制度永續、讓世世代代都能夠「領得到」的核心目標；他強調，確保財務永續，是政府對所有世代、對全體國人、對國家未來的共同承諾，「現在公教年金制度，不應該因為倉促修法，而走回頭路，更不該把年金破產的風險，推給下一代承擔」。

立法院會日前三讀修正通過《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文，決議停止月退休金逐年遞減 1.5% 的機制。有關此項修正案，公教人員的所得替代率將回溯並維持在2023年的水準，並將隨物價指數進行調整，確保公教退休人員往後4年的退休金不再遞減。

▲總統賴清德出席「公務人員傑出貢獻獎表揚大會」。（圖／記者呂佳賢攝）



針對年改議題，賴清德16日下午在「公務人員傑出貢獻獎表揚大會」時表示，公務人員是國家運作的基石，而政府的職責，就是要讓承擔重任的人，能夠安心投入、長久服務。他說，過去四年，政府三度調升軍公教薪資，包括今年加薪百分之3。在2016年開始推動的年金改革，從來不是否定任何人的貢獻，而是出於讓制度永續、讓世世代代都能夠「領得到」的核心目標。

賴清德指出，確保財務永續，是政府對所有世代、對全體國人、對國家未來的共同承諾；現在，公教年金制度，不應該因為倉促修法，而走回頭路，更不該把年金破產的風險，推給下一代承擔。

賴清德表示，他相信國人都期待對於年金制度，能夠在合法、合理、負責的情況下，再次被審慎檢視。政府也會持續努力，確保年金制度財務永續，符合世代公平正義。