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快訊／蔡英文替沈一鳴走完未竟的行程：下午視察第一雷達分隊

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▲蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

國軍黑鷹直升機事故後的第三天，總統蔡英文4日下午將前往視察第一雷達分隊，替總長沈一鳴走完未竟的行程。

總統幕僚表示，國軍黑鷹直升機事故後三天後，台灣社會仍處於哀傷肅穆的國殤時刻，儘管藍軍陣營已經迫不及待啟動競選活動，但蔡英文仍然默默地執行著三軍統帥的任務。今天下午兩點，她將前往空軍第一雷達分隊，代替沈一鳴總長，來完成未竟的部隊視導旅程，別具意義。

幕僚指出，雷達站是台灣國防的眼睛，將士們在冷風凜冽的山巔、夙夜匪懈地24小時守護著台灣的天空，在春節前夕，特地要前往慰勞第一雷達分隊，可以想見沈總長心心念念的，就是官兵們的辛苦與努力。而總長這這樣的遺願，不能忘懷、必須謹記。

幕僚提到，在完成事故的救援、傷者的安置、家屬的撫慰，還有軍事體系的整體部署掌握、穩定軍心民心之後，總統更決定要替沈總長完成第一雷達分隊探視的任務。

幕僚指出，透過這一系列的行動，蔡總統希望告訴所有的國軍官兵，雖然沈總長殉職離世，為全軍帶來莫大的悲慟，但是國軍防衛台灣的決心與志氣，不能也不會停止在1月2日的8點06分，國軍要為台灣，繼續勇敢前行。這是對沈一鳴總長最好的懷念，也是對國軍士氣最好的鼓舞。

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