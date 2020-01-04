快訊／幫沈一鳴走完未竟行程後...蔡英文16時二度到追思會致意

▲蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國軍黑鷹直升機事故後的第三天，總統蔡英文4日下午將前往視察第一雷達分隊，替總長沈一鳴走完未竟的行程。蔡英文稍早結束視察行程，最新消息，下午四點她將親自到台北賓館追思會現場致意。

總統幕僚表示，國軍黑鷹直升機事故後三天後，台灣社會仍處於哀傷肅穆的國殤時刻，儘管藍軍陣營已經迫不及待啟動競選活動，但蔡英文仍然默默地執行著三軍統帥的任務。

蔡英文下午兩點前往空軍第一雷達分隊，代替沈一鳴總長，完成未竟的部隊視導旅程，別具意義，她稍早結束視察行程後，預計下午四點將到台北賓館追思會場致意。

這是蔡英文第二度來到追思會現場。3日晚間在台北賓館替殉職將士點燈時，蔡英文說，沈一鳴總長的犧牲跟殉職，讓大家非常非常不捨，對於這一次不幸殉職的將士，除了不捨還充滿謝意與敬意，「我要代表國家跟他們說一聲謝謝，感謝他們對國家的犧牲跟奉獻。」

▲殉職將士台北賓館追思會。（圖／記者蔣婕妤攝）

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