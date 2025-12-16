高虹安案逆轉　沈伯洋：原來是立院幫忙　以前被判貪污情何以堪

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，一審依貪污重罪判處7年4月，高等法院今（16日）宣判二審結果，宣判撤銷貪污罪，依《刑法》使公務員登載不實罪判刑6月，得易科罰金。高院說明，因為立法院函文指，立法院助理所領酬金與加班費，本質上屬立委補助費性質，立委可統籌分配。對此，民進黨立委沈伯洋大酸，以後只要立法院去法院作證，說助理費都是立法委員的就好，以前被判貪污的真的情何以堪。

新竹市長高虹安捲入詐領助理費風波，一審遭判處有期徒刑7年4月，目前停職中。案件上訴到第二審後，高等法院今（16日）宣判二審結果，意外出現大逆轉，依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬；貪污部分無罪。高等法院說明，因為立法院函文認為，立法院助理所領的酬金與加班費，本質上屬於立委補助費的性質，立委可統籌分配。

對此，民進黨立委沈伯洋酸，「高虹安案原來是立法院幫忙」。簡單來說，高虹安就是把助理當人頭詐領助理費。高等法院對於詐領部分，認為是偽造文書，但最後卻說不構成詐領助理費。

沈伯洋指出，高院新聞稿理由是，「立法院回覆高等法院」說「助理費本來就是立法委員的」，所以「沒有貪污問題」；高等法院說，好的，收到。另外法院還說，因為高虹安是第一次擔任立法委員，所以對制度不熟悉，沒有故意，是不小心的。

沈伯洋諷刺，「看來我刑法的書要改寫了。陳玉珍也不用修法了」，以後只要立法院去法院作證，說助理費都是立法委員的就好，「以前被判貪污的，真的情何以堪」。