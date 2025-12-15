賴卓犯民主2鐵律　蔡正元喊話在野「彈劾總統」千人挺：正面迎戰

▲卓榮泰拍板不副署財劃法，賴清德怒轟立法濫權。（資料照／記者湯興漢攝）



記者許力方／台北報導

前國民黨立委蔡正元近日於社群平台發文，針對行政院未副署立法院三讀通過的財劃法，痛批總統賴清德及行政院長卓榮泰違反「兩條鐵律」，不遵守這兩條就不是民主政治，在任何民主國家都是極其嚴重的憲政風暴，因此呼籲在野彈劾賴清德。貼文獲得超過5000名網友按讚支持。

蔡正元指出，兩條鐵律包括，第一，民主制度下只有民選合議制國會有權制定法律及預算，第二，「任何國王、總統或總理都不得廢除、修改或忽視國會通過的法案」。他認為，賴清德和卓榮泰此舉在國際民主國家中屬於嚴重憲政危機，呼籲在野黨應立即提出彈劾案，展開輿論行動。

蔡正元進一步說明，依照現行程序，彈劾總統案只需半數立委成立，隨後可傳喚總統到立法院受審，若賴清德未出席則可進行缺席審判，最後以三分之二多數表決通過。即使未獲通過，也能持續提出彈劾案，作為輿論焦點，藉此維護台灣民主體制。

蔡正元發文獲得超過5000人按讚支持，底下網友紛紛留言「戰就對了」、「要正面迎戰，強怕狠」、「他只是沒有喊要戒嚴，直接做了而已」、「哈 ～果真讓全世界看到了…民主」、「在野黨硬起來！」