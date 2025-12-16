高虹安復職2026拚連任？　凌濤喊話：藍白新竹合一起贏

▲凌濤喊話新竹藍白合。（圖／／翻攝自Facebook／凌濤）

記者郭運興／台北報導

新竹市長高虹安捲入詐領助理費風波，一審遭判處有期徒刑7年4月，在停職一年多後，高院今（16日）二審宣判大逆轉，依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬；貪污部分無罪。外界也關注高虹安復職與2026爭取連任一事。對此，國民黨桃園市議員凌濤表示，高市長官司大勢底定，為新竹縣市選情，注入強心針，從反惡罷到2026選戰，新竹縣市成為藍白合的主要示範區；當新竹縣提名底定之後，藍白新竹合，新竹縣市一起贏！

凌濤表示，高虹安市長遭到綠營排山倒海追殺，無論是檢調司法手段、特定媒體毀滅、還是加碼罷免，都可以看出綠營毫無底線。

凌濤表示，如今二審合議庭還給高市長清白，即刻復職新竹市政府市長職務，希望外界還給新竹市民一個穩健安定的施政空間。

凌濤貼出照片說，這張照片是大罷免期間他和高虹安在新竹宣講場合的合照，當時他們跟李縉穎主委替高市長贊聲、對戰綠營發起的大惡罷，替她感到相當不捨，新竹市民最終是做了最有智慧的選擇，讓新竹繼續發展，祝福高虹安市長、也祝福新竹市民。

凌濤強調，高市長官司大勢底定，也為在野新竹縣市的選情，注入一股強心針。從反惡罷到2026選戰，新竹縣市成為藍白合的主要示範區；當新竹縣提名底定之後，藍白新竹合，新竹縣市一起贏！