台灣史上最大政治豪賭！　游盈隆分析「藍白接受倒閣重選」3誘因

記者郭運興／台北報導

行政院長卓榮泰15日宣布，將依照《憲法》第37條規定，不副署本次《財政收支劃分法》修法。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（16日）表示，卓院長似乎看準藍白尚無倒閣重選guts，不過，藍白未必完全排除那個選項，他逐一分析「民眾黨兩年條款因素」、「柯文哲因素」、「鄭麗文因素」3誘因直言，倒閣重選並不是不可能。他強調，這將是台灣史上最大的政治豪賭，當然，回到客觀的現實中，朝野惡鬥，憲政僵局持續，是最可能發生的事。

▲行政院長卓榮泰在總統令稿上加註意見，「不予副署」財劃法修正案。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰）

游盈隆今早以「關於當前台灣憲政亂象的觀察」為題發出長文分析，他表示，這幾天，台灣憲政生命就像掛在一條線上，隨風搖擺。昨天深夜，賴清德總統罕見發表錄影談話，直接訴諸全體國人，痛陳諸多憲政亂象已危及憲政命脈和國家安全，並力挺行政院長卓榮泰不副署、不執行在野黨版本財劃法。

游盈隆表示，賴總統這個大動作，是要大聲告訴國人，面對國會在野聯盟的「多數暴力」，府院立場是一致的，但一個空前巨大的行政立法衝突於焉成形。

游盈隆提到，有趣的是，當民眾黨主席黃國昌痛斥卓榮泰，指民進黨正大步走向獨裁時，國民黨立院黨團憂心台灣已成「超級總統制」，卓院長批立法院「一院獨裁」，賴總統則批藍白將台灣推向「在野獨裁」懸崖。然而從某個角度看，這或許透露出一個好消息，那就是，當朝野都憂心台灣走向獨裁之時，反而使得台灣減少獨裁的可能。

游盈隆認為，台灣當前憲政亂象主要並非獨不獨裁的問題，因為尚無跡象顯示立法、行政、司法三權都集中在同一個人或少數人手中。如果不是獨裁的問題，那是甚麼問題？一言以蔽之，難以化解的嚴重憲政僵局問題。

游盈隆說，行政與立法衝突，在一般民主國家，本是家常便飯，不是什麼新鮮事。但最怕的是，憲政體制設計中缺乏有效化解憲政僵局的機制，而台灣憲政體制正是最糟糕的例子。

接著，游盈隆分析，卓院長昨天理直氣壯地向在野黨叫陣，要藍白有膽就倒閣，好讓總統有機會依憲解散立法院重新改選，似乎看準藍白尚無那種guts，不過，從一些新的跡象看，未來一兩個月，藍白未必完全排除那個選項。簡單的說，三個誘因值得注意。

游盈隆指出，第一「民眾黨兩年條款因素」，倒閣讓國會提早改選，可以讓民眾黨不分區立委兩年條款的限制自然解決；黃國昌、黃珊珊等八位立委有機會續任不分區立委。

游盈隆指出，第二「柯文哲因素」，對民眾黨而言，如果國會提前改選，柯文哲雖有案在身，但將順理成章、順水推舟進行全國助選，哥吉拉重現江湖呼風喚雨，會是很大的誘因。

游盈隆認為，第三「鄭麗文因素」，剛當選國民黨主席的鄭麗文正等待機會大顯身手，黨內當紅政治明星蔣萬安又曾力主國民黨倒閣，如果國民黨評估可以一戰，加上民眾黨點頭，倒閣後國會重新改選並不是不可欲和不可能。

游盈隆直言，綠藍白如果都不排除提早改選國會，這將是台灣史上最大的一場政治豪賭，讓全國人民來打破這個難解的憲政僵局，讓民意作主，結束眼前的憲政災難，也是一個美好的結局。

最後，游盈隆強調，當然，回到客觀的現實中，朝野繼續惡鬥，憲政僵局持續，是最可能發生的事，而這也可能孕育許多可怕的內外政治後果，例如群眾運動再起、社會動盪不安、中共伺機干預等等，朝野政黨領袖都應嚴肅以對。

▼台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／台灣維新提供）