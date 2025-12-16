　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣史上最大政治豪賭！　游盈隆分析「藍白接受倒閣重選」3誘因

記者郭運興／台北報導

行政院長卓榮泰15日宣布，將依照《憲法》第37條規定，不副署本次《財政收支劃分法》修法。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（16日）表示，卓院長似乎看準藍白尚無倒閣重選guts，不過，藍白未必完全排除那個選項，他逐一分析「民眾黨兩年條款因素」、「柯文哲因素」、「鄭麗文因素」3誘因直言，倒閣重選並不是不可能。他強調，這將是台灣史上最大的政治豪賭，當然，回到客觀的現實中，朝野惡鬥，憲政僵局持續，是最可能發生的事。

▲▼行政院長卓榮泰在總統令稿上加註意見，「不予副署」財劃法修正案。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰）

▲行政院長卓榮泰在總統令稿上加註意見，「不予副署」財劃法修正案。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰）

游盈隆今早以「關於當前台灣憲政亂象的觀察」為題發出長文分析，他表示，這幾天，台灣憲政生命就像掛在一條線上，隨風搖擺。昨天深夜，賴清德總統罕見發表錄影談話，直接訴諸全體國人，痛陳諸多憲政亂象已危及憲政命脈和國家安全，並力挺行政院長卓榮泰不副署、不執行在野黨版本財劃法。

游盈隆表示，賴總統這個大動作，是要大聲告訴國人，面對國會在野聯盟的「多數暴力」，府院立場是一致的，但一個空前巨大的行政立法衝突於焉成形。

游盈隆提到，有趣的是，當民眾黨主席黃國昌痛斥卓榮泰，指民進黨正大步走向獨裁時，國民黨立院黨團憂心台灣已成「超級總統制」，卓院長批立法院「一院獨裁」，賴總統則批藍白將台灣推向「在野獨裁」懸崖。然而從某個角度看，這或許透露出一個好消息，那就是，當朝野都憂心台灣走向獨裁之時，反而使得台灣減少獨裁的可能。

游盈隆認為，台灣當前憲政亂象主要並非獨不獨裁的問題，因為尚無跡象顯示立法、行政、司法三權都集中在同一個人或少數人手中。如果不是獨裁的問題，那是甚麼問題？一言以蔽之，難以化解的嚴重憲政僵局問題。

游盈隆說，行政與立法衝突，在一般民主國家，本是家常便飯，不是什麼新鮮事。但最怕的是，憲政體制設計中缺乏有效化解憲政僵局的機制，而台灣憲政體制正是最糟糕的例子。

接著，游盈隆分析，卓院長昨天理直氣壯地向在野黨叫陣，要藍白有膽就倒閣，好讓總統有機會依憲解散立法院重新改選，似乎看準藍白尚無那種guts，不過，從一些新的跡象看，未來一兩個月，藍白未必完全排除那個選項。簡單的說，三個誘因值得注意。

游盈隆指出，第一「民眾黨兩年條款因素」，倒閣讓國會提早改選，可以讓民眾黨不分區立委兩年條款的限制自然解決；黃國昌、黃珊珊等八位立委有機會續任不分區立委。

游盈隆指出，第二「柯文哲因素」，對民眾黨而言，如果國會提前改選，柯文哲雖有案在身，但將順理成章、順水推舟進行全國助選，哥吉拉重現江湖呼風喚雨，會是很大的誘因。

游盈隆認為，第三「鄭麗文因素」，剛當選國民黨主席的鄭麗文正等待機會大顯身手，黨內當紅政治明星蔣萬安又曾力主國民黨倒閣，如果國民黨評估可以一戰，加上民眾黨點頭，倒閣後國會重新改選並不是不可欲和不可能。

游盈隆直言，綠藍白如果都不排除提早改選國會，這將是台灣史上最大的一場政治豪賭，讓全國人民來打破這個難解的憲政僵局，讓民意作主，結束眼前的憲政災難，也是一個美好的結局。

最後，游盈隆強調，當然，回到客觀的現實中，朝野繼續惡鬥，憲政僵局持續，是最可能發生的事，而這也可能孕育許多可怕的內外政治後果，例如群眾運動再起、社會動盪不安、中共伺機干預等等，朝野政黨領袖都應嚴肅以對。

▼台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／台灣維新提供）

▲▼台灣民意基金會董事長游盈隆。（圖／台灣維新提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高虹安逆轉勝　可復職新竹市長
快訊／高虹安發聲了：將依法盡速完成復職程序
快訊／台大13妹「公衛文」二審改輕判
恐怖瞬間曝！23歲女當場夾死　賓士猛撞垃圾車
台灣史上最大政治豪賭！　游盈隆分析「藍白接受倒閣重選」3誘因
快訊／垃圾車遭猛撞　23歲女當場夾死
台中青海家樂福大反轉　業者公告「不歇業了！」
3檔處置首日氣虛　記憶體飆股跌近8%殺最兇
快訊／大逆轉！高虹安涉貪　二審判無罪

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

貪污無罪、偽造文書判6月　高虹安逆轉勝可復職

助理費案二審大逆轉！高虹安發聲了：將依法盡速完成復職程序

一次彈劾5人！　衛福部5主管愛摔公文、霸凌下屬逼職員要看身心科

黃揚明：賴清德要與在野黨決一死戰　他要的團結是所有人聽他的

海纜七法全數三讀　非法危害海纜設備可逕行沒收、危害氣象設施罰200萬

卓榮泰不副署藍白財劃法　陳其邁喊話立院：盡速恢復憲法法庭運作

政院不副署財劃法　翁曉玲放話：嚴審賴清德、卓榮泰薪資預算

林濁水示警：憲法沒提不副署可制衡國會　稍不謹慎大罷免殷鑑在前

台灣史上最大政治豪賭！　游盈隆分析「藍白接受倒閣重選」3誘因

憲政崩壞3大惡果　李明璇：賴政府竟拿「倒閣」當誘餌

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

貪污無罪、偽造文書判6月　高虹安逆轉勝可復職

助理費案二審大逆轉！高虹安發聲了：將依法盡速完成復職程序

一次彈劾5人！　衛福部5主管愛摔公文、霸凌下屬逼職員要看身心科

黃揚明：賴清德要與在野黨決一死戰　他要的團結是所有人聽他的

海纜七法全數三讀　非法危害海纜設備可逕行沒收、危害氣象設施罰200萬

卓榮泰不副署藍白財劃法　陳其邁喊話立院：盡速恢復憲法法庭運作

政院不副署財劃法　翁曉玲放話：嚴審賴清德、卓榮泰薪資預算

林濁水示警：憲法沒提不副署可制衡國會　稍不謹慎大罷免殷鑑在前

台灣史上最大政治豪賭！　游盈隆分析「藍白接受倒閣重選」3誘因

憲政崩壞3大惡果　李明璇：賴政府竟拿「倒閣」當誘餌

「現在專心復健」39歲達比修有是否引退？美媒憂生涯終章

貪污無罪、偽造文書判6月　高虹安逆轉勝可復職

領普發1萬忘拔機車鑰匙！內埔警代管6把防失竊

一票人不知！帶狗出門「慘吞2000元罰單」他驚呆　網狂喊讚

「酷龍」檔車路口擦撞！衝進待轉區鏟翻3車　混亂現場畫面曝

助理費案二審大逆轉！高虹安發聲了：將依法盡速完成復職程序

明後天北東水氣增　周五雨區擴大「全台濕答答」

「咖樂迪」2批莎莎醬農藥超標　邊境攔截460公斤退運銷毀

畫面曝光！轎車阿里山公路撞護欄　「噴火飛進大排」22歲男慘亡

不怕打斷原對話！ChatGPT對話分支登陸手機版　iOS與Android同步支援

酸民留言「我不喜歡你」　朱孝天回嗆：你算老幾？

政治熱門新聞

李登輝昔談「增軍費」直言1句話　24年後無違和

影／賴清德向國人發表談話全文　怒轟立法濫權、在野獨裁

卓榮泰不副署　他揭未來3劇本民進黨都贏

賴卓犯民主2鐵律　蔡正元籲在野彈劾總統

行政院不副署變最大贏家　林濁水：太怪了

台灣史上最大政治豪賭！　游盈隆分析「藍白接受倒閣重選」3誘因

蔡英文組讀書會　「大罷免大失敗」後一件事看不下去

蔡英文組「讀書會」成員全大咖！　目的曝光

分析／卓榮泰不副署後只剩3套劇本　結果都是僵局

中國制裁挺台退將　矢板明夫示警「代價很沉重」

鴻璋茶葉負責人自曝：斜槓開掛　得標國防部標案

卓榮泰不副署　公務員恐變「夾心餅乾」被告瀆職

統一讓台北達二線城市水準？陳揮文反問一句酸爆

軍火得標商「雨後春筍」般出現　名嘴曝貓膩

更多熱門

相關新聞

政院不副署財劃法　翁曉玲放話：嚴審賴清德、卓榮泰薪資預算

政院不副署財劃法　翁曉玲放話：嚴審賴清德、卓榮泰薪資預算

行政院長卓榮泰15日宣布不副署已三讀通過的《財劃法》修正案；總統賴清德更批國會「濫權立法」，會將台灣推向「在野獨裁」的懸崖邊緣。國民黨立委翁曉玲批評，她定會嚴審賴政府這群毀憲亂政的主謀和幫兇的薪資預算， 既然不做事，就別領錢。翁曉玲今（16日）受訪時表示，行政權本來就應該要尊重立法權，要依法行政，如果他們不依法行政、不做事，在野本來就要審查他們的薪資費用、相關業務費用。

林濁水示警：憲法沒提不副署可制衡國會　稍不謹慎大罷免殷鑑在前

林濁水示警：憲法沒提不副署可制衡國會　稍不謹慎大罷免殷鑑在前

李明璇：賴政府拿「倒閣」當誘餌

李明璇：賴政府拿「倒閣」當誘餌

卓榮泰不副署　公務員恐變「夾心餅乾」被告瀆職

卓榮泰不副署　公務員恐變「夾心餅乾」被告瀆職

卓榮泰不副署　他揭未來3劇本民進黨都贏

卓榮泰不副署　他揭未來3劇本民進黨都贏

關鍵字：

不副署倒閣國民黨民進黨卓榮泰賴清德游盈隆民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

全台有雨！　連下2天時間曝

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

全台下2天！　轉雨時間曝

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

蝦皮智取店變多了！網卻點出1問題

新HONDA Odyssey漲太貴賣不動

指鹿為馬的憲法論證　駁「立法權不能增預算、支持不副署」錯誤說法

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面