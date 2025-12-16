大逆轉！高虹安助理費案二審改判6月　她點一關鍵：檢察官可能上訴

記者杜冠霖／台北報導

新竹市長高虹安捲入詐領助理費風波，一審遭判處有期徒刑7年4月，目前停職中。案件上訴到第二審後，高等法院今（16日）宣判二審結果，意外出現大逆轉，依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬；但貪汙部分無罪。對此，陽明交大法律學者林志潔認為，判決見解不一致部分，相信檢察官會上訴到最高法院。至於是否衝擊明年新竹市長選情？林表示，勝選不可能寄託在對手是有罪或合作是否破裂。

▲新竹市長高虹安。（圖／記者吳銘峯攝）



根據《地方制度法》第78條規定，若涉犯內亂、外患、貪污治罪條例或組織犯罪防制條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，停止其職務。如經改判無罪時，或經撤銷通緝或釋放時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。高虹安將可復職，當完後續的市長任期。

林志潔表示，針對一二審適用法條、判決見解不一致部分，相信檢察官會上訴到最高法院，即便按照地方制度法，高虹安可以即刻復職，未來一段時間應該還要跑法院解決訴訟，高虹安還有跟陳時奮教授的誣告案件，目前也在最高法院，未來在市政處理上，高虹安市長可能還是分身乏術。

林志潔指出，至於明年縣市首長大選，所有政黨一定都會派出最適任候選人，應該就候選人的品性操守、專業、對城市的規劃熱忱來決定，不可能將勝選寄託於對手合作是否破裂、或是對手是否被判有罪，這才是選舉應該要有的態度。