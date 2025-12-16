　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大逆轉！高虹安助理費案二審改判6月　她點一關鍵：檢察官可能上訴

記者杜冠霖／台北報導

新竹市長高虹安捲入詐領助理費風波，一審遭判處有期徒刑7年4月，目前停職中。案件上訴到第二審後，高等法院今（16日）宣判二審結果，意外出現大逆轉，依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬；但貪汙部分無罪。對此，陽明交大法律學者林志潔認為，判決見解不一致部分，相信檢察官會上訴到最高法院。至於是否衝擊明年新竹市長選情？林表示，勝選不可能寄託在對手是有罪或合作是否破裂。

▲▼高虹安貪污案高院再度開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲新竹市長高虹安。（圖／記者吳銘峯攝）

根據《地方制度法》第78條規定，若涉犯內亂、外患、貪污治罪條例或組織犯罪防制條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，停止其職務。如經改判無罪時，或經撤銷通緝或釋放時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。高虹安將可復職，當完後續的市長任期。

林志潔表示，針對一二審適用法條、判決見解不一致部分，相信檢察官會上訴到最高法院，即便按照地方制度法，高虹安可以即刻復職，未來一段時間應該還要跑法院解決訴訟，高虹安還有跟陳時奮教授的誣告案件，目前也在最高法院，未來在市政處理上，高虹安市長可能還是分身乏術。

林志潔指出，至於明年縣市首長大選，所有政黨一定都會派出最適任候選人，應該就候選人的品性操守、專業、對城市的規劃熱忱來決定，不可能將勝選寄託於對手合作是否破裂、或是對手是否被判有罪，這才是選舉應該要有的態度。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
押寶台積電翻車？地主認賠逾2千萬
獨家／樂天8年約留林立！總值史上第2　月薪至少160萬超越陳
快訊／高虹安「貪汙無罪」重返市長恐生變！高檢署：將研議上訴
28歲媽生第六寶！　獲5.6萬大紅包
「麻吉大哥」黃立成已被清算200次！損失7.1億　帳戶剩16
高虹安案逆轉！貪污無罪、偽造文書判6月　內政部：可申請復職
獨／主導TVBS「亮槍嗆聲」假新聞　角頭郭平輝罹癌辭世
婚禮放他歌…下秒超大咖男神真的現身了　新娘當場嚇哭
快訊／高雄嚴重火警！濃煙狂竄網急喊：快戴上口罩
大逆轉！高虹安案二審改判6月　她點一關鍵：檢察官可能上訴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台茶商法國領獎遇鬧場嗆「是中國一省」　外交部：貽笑國際社會

高虹安二審逆轉貪污無罪！邱臣遠喊話內政部：盡快通過復職申請

高虹安案二審大逆轉！　律師批：變相鼓勵貪污風氣

民進黨：藍白1年惡修3次財劃法　內容違法又違憲「政院只能不副署」

高虹安案逆轉！貪污無罪、偽造文書判6月　內政部：可申請復職

賴清德轟在野推5萬以下貪污免罰　他揭「超過30綠委也曾提案連署」

台人赴日「暗黑打工」爆炸性增加10倍　外交部示警：勿輕信免費旅遊

與3位立院前院長齊聚　韓國瑜：總統茶敘我沒去但今天一定要來

「換不掉總統」藍白為何要倒閣？　黃暐瀚分析：一路對峙到2028

大逆轉！高虹安助理費案二審改判6月　她點一關鍵：檢察官可能上訴

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

台茶商法國領獎遇鬧場嗆「是中國一省」　外交部：貽笑國際社會

高虹安二審逆轉貪污無罪！邱臣遠喊話內政部：盡快通過復職申請

高虹安案二審大逆轉！　律師批：變相鼓勵貪污風氣

民進黨：藍白1年惡修3次財劃法　內容違法又違憲「政院只能不副署」

高虹安案逆轉！貪污無罪、偽造文書判6月　內政部：可申請復職

賴清德轟在野推5萬以下貪污免罰　他揭「超過30綠委也曾提案連署」

台人赴日「暗黑打工」爆炸性增加10倍　外交部示警：勿輕信免費旅遊

與3位立院前院長齊聚　韓國瑜：總統茶敘我沒去但今天一定要來

「換不掉總統」藍白為何要倒閣？　黃暐瀚分析：一路對峙到2028

大逆轉！高虹安助理費案二審改判6月　她點一關鍵：檢察官可能上訴

中興大學USR進駐中興新村　在地關懷與創生基地揭牌啟用

瑪莎拉蒂中國銷量狂跌9成！純電車款151萬元出清

賓士男酒駕追撞垃圾車「23歲女慘死」　南警嚴正譴責

獨家／樂天8年約留林立！總值空降史上第2　月薪至少160萬超越陳傑憲

台茶商法國領獎遇鬧場嗆「是中國一省」　外交部：貽笑國際社會

日男爽「一夫多妻」！養女也變後宮　約炮100女偷拍性愛片

快訊／高虹安「貪汙無罪」重返市長恐生變！高檢署：將研議上訴

移工當保母9天！虐2月嬰「腦傷手骨折」命危成弱智　法官重判7年

高雄港受關稅影響營收與櫃量略減　郵輪到港艘次創歷年次高

川普正式對BBC提告！　合計求償100億美元

大陸粉絲中文喊「我愛你」　 GD冷回：這裡是韓國

政治熱門新聞

李登輝昔談「增軍費」直言1句話　24年後無違和

影／賴清德向國人發表談話全文　怒轟立法濫權、在野獨裁

卓榮泰不副署　他揭未來3劇本民進黨都贏

台灣史上最大政治豪賭！　游盈隆分析「藍白接受倒閣重選」3誘因

助理費案二審大逆轉！高虹安發聲了

行政院不副署變最大贏家　林濁水：太怪了

賴卓犯民主2鐵律　蔡正元籲在野彈劾總統

與3位立院前院長齊聚　韓國瑜：總統茶敘我沒去但今天一定要來

大逆轉！高虹安助理費案二審改判6月　她點一關鍵：檢察官可能上訴

貪污無罪、偽造文書判6月　高虹安逆轉勝可復職

卓揆指韓國瑜無視憲法　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

蔡英文組讀書會　「大罷免大失敗」後一件事看不下去

高虹安案逆轉　內政部：可申請復職

蔡英文組「讀書會」成員全大咖！　目的曝光

更多熱門

相關新聞

高虹安案二審逆轉　民眾黨：讓社會看見司法該有的公平性

高虹安案二審逆轉　民眾黨：讓社會看見司法該有的公平性

新竹市長高虹安捲入詐領助理費風波，一審遭判處有期徒刑7年4月，目前停職中。案件上訴到第二審後，高等法院今（16日）宣判二審結果，意外出現大逆轉，依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬；貪污部分無罪。民眾黨表示，高等法院願意重新檢視一審失衡的量刑結果予以修正，讓社會看見司法本該有的公平性。

助理費案二審大逆轉！高虹安發聲了

助理費案二審大逆轉！高虹安發聲了

高虹安涉貪案被告二審全輕判！「公衛文」改判3月

高虹安涉貪案被告二審全輕判！「公衛文」改判3月

黃揚明：賴清德要與在野黨決一死戰　他要的團結是所有人聽他的

黃揚明：賴清德要與在野黨決一死戰　他要的團結是所有人聽他的

林濁水示警：憲法沒提不副署可制衡國會　稍不謹慎大罷免殷鑑在前

林濁水示警：憲法沒提不副署可制衡國會　稍不謹慎大罷免殷鑑在前

關鍵字：

高虹安新竹市長法院判決詐領助理費偽造文書貪汙民眾黨2026大選民進黨

讀者迴響

熱門新聞

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

全台有雨！　連下2天時間曝

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

全台下2天！　轉雨時間曝

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面