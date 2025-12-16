泰國機場加強審查「免簽旅客」　2對象曝光！憂傭兵、間諜潛入

▲泰國宣布針對2大免簽對象加強入境審查。（圖／泰國移民局）



記者王佩翊／編譯

泰柬衝突持續升溫，泰國移民局15日緊急下令，全泰國各大機場即刻起對入境旅客實施嚴格安檢措施，加強篩查，特別針對2大免簽對象，分別為柬埔寨籍旅客及來自東歐、北亞的旅客，以防外籍傭兵或間諜透過觀光免簽身分進入泰國。

根據《曼谷郵報》報導，泰國移民局發言人警少將喬恩龍（Pol Maj Gen Choengron Rimpadee）表示，因應泰柬邊境軍事衝突日趨激烈，當局擔心有外國人士可能利用免簽入境制度從事危害國安活動，因此決定加強入境審查。

強化管制措施主要實施於素萬那普、廊曼、清邁、普吉島及合艾等五大國際機場，而加強審查對象則包含柬埔寨人與來自東歐、北亞地區的旅客。

他強調，「在目前情勢下，柬埔寨人來泰觀光的可能性微乎其微。」因此柬埔寨籍旅客若要以免簽方式入境，將面臨更嚴格的身分查驗；若為正當商務目的，則須向泰國大使館申請適當簽證。

除了柬埔寨籍人士外，安全部門也將東歐及北亞地區旅客列為重點監控對象。喬恩龍指出，這些地區人員可能被僱用為傭兵，甚至間諜，對泰國安全構成潛在威脅。

新措施預計將延長機場通關時間，原本20分鐘的入境查驗流程可能延長至45分鐘，但不會影響泰國籍旅客出入境。

根據統計，12月1日至13日期間，就有185名外國公民因安全問題被泰國拒絕入境。泰國移民局也在持續追蹤潛在的傭兵活動，不過他們也強調，一般旅客不會受到影響。