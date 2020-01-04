幕後／蔡英文二訪北賓追思原因曝光　雷達站弟兄請託貼40張「手寫紙條」

記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文稍早結束視察第一雷達分隊行程，替殉職參謀總長沈一鳴完成「未竟任務」，隨後，蔡英文將第二度前往台北賓館的追思會現場致意。為何要二度前往追思會？其實背後有個小故事，蔡英文接受雷達站弟兄的請託，帶來了40張要給沈一鳴的手寫紙條。

▲蔡英文視察第一雷達分隊。（圖／總統府提供）

總統幕僚表示，國軍黑鷹直升機事故後三天後，台灣社會仍處於哀傷肅穆的國殤時刻，儘管藍軍陣營已經迫不及待啟動競選活動，但蔡英文仍然默默地執行著三軍統帥的任務。今天下午兩點，她將前往空軍第一雷達分隊，代替沈一鳴總長，來完成未竟的部隊視導旅程，別具意義。

蔡英文4日下午完成視察行程後，新增行程將二訪追思會。事實上，蔡英文這次二訪追思會，主要的原因是有雷達站的弟兄寫了紙條，希望總統能代為貼在北賓的追思會現場，所以蔡英文才臨時增加行程替國軍弟兄完成心願。

其他人也看了這些...

►蔡英文替沈一鳴走完未竟的行程：下午視察第一雷達分隊

►痛失英才！不只大漠計畫…幕僚爆沈一鳴是IDF戰機試飛官

►黑鷹失事招魂現場！總長夫人被攙扶到場...家屬全淚崩：任務完成，我們回家了

更多熱門新聞...

►黑鷹8死招魂／最後一刻仍在穩定機身！正駕駛爸悲痛：犧牲自己救5人，以兒子為榮

►「把命開玩笑嗎？」 宋楚瑜再開砲：別再把重要將領放同一架飛機上

►黑鷹殉職將士追思 許鴻彬留言板「童字跡」：爸爸我愛您、下次一起玩手機