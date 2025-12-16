賴清德這局贏了？　媒體人：提前「跛腳」面臨兩年空轉危機

▲賴清德。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德15日發表錄影談話，支持行政院卓榮泰院長決定不予副署《財政收支劃分法》；他也批評國會「將台灣推向『立法濫權、在野獨裁』的懸崖邊緣」。對此，媒體人樊啓明今（16日）表示，賴清德這局贏了嗎？以「不副署」開戰，表面似乎扳回一城，但此舉宣告賴政府將面臨長達兩年的空轉危機，民進黨政府可以擋法，但總不能自己立法，一旦選擇向多數民意的立法院全面宣戰，賴政府形同提前進入「跛腳」階段。

樊啓明表示，賴清德這局贏了嗎？近期以「不副署」手段開戰立法院，表面上似乎在政治角力中扳回一城，但此舉也宣告賴政府將面臨長達兩年的空轉危機。

樊啓明指出，最直接的衝擊是中央政府總預算還要不要過？這總要經過立法院三讀程序吧？除了經常門支出可以動用之外，所有新增計畫(包含關鍵的國防預算)將全數停擺。

樊啓明指出，此外，賴政府力推的 1.25 兆軍購特別預算條例，要怎麼再跟在野黨溝通？又要怎麼跟美國交代？

樊啓明表示，其次，行政立法關係將全面凍結，行政院本會期列出包括「海纜七法」在內的 30 項優先法案，欲順利推動政務。然而，民進黨政府可以擋法，但總不能自己立法，一旦選擇向代表多數民意的立法院全面宣戰，賴政府也形同提前進入「跛腳」階段，只是如此玉石俱焚的下場，台灣人民何辜。