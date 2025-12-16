曝張惇涵擬明私下拜會立院朝野　白黨團婉謝：難認同官員言行反覆

▲行政院祕書長張惇涵。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

中選會缺額7名委員未補，行政院發函朝野蒐集人選，民眾黨立法院黨團推薦政大公共行政系名譽教授江明修、東吳政治系教授蘇子喬。但民眾黨團今（16日）表示，行政院秘書長張惇涵有意17日以「非公開方式」拜會各黨團，就中選會人事進行溝通，但他們難以認同行政院轉以私下方式進行協調，前後作為落差甚大、行政官員言行反覆，所以婉謝張的拜會。

民眾黨團16日表示，中選會6位委員任期已於11月3日屆滿，目前僅剩4位委員在任，依法已無法召開會議處理重大事項。依《中選會組織法》規定，行政院長應於委員任期屆滿前3個月完成提名並送交立法院審議。卓榮泰亦曾於11月4日在立法院備詢時，對未能如期完成提名一事於備詢台上公開致歉，並承諾，無論如何會在11月中補齊人選，希望立法院能同意，但卓表面上勇於承擔、積極認錯，背地裡卻小動作不斷。

民眾黨團說，中選會人事拉警報後，行政院先於10月底派員接觸本黨團總召黃國昌，私下探詢是否有推薦人選，經黃總召嚴正建議後，行政院方才正式行文立法院各黨團邀請舉薦，本黨團也隨即以公開徵選方式廣納社會賢才，展現對制度與專業的尊重。

民眾黨表示，惟令人遺憾的是，各黨團應政院邀請舉薦完畢後，卓榮泰卻因11月7日NCC委員人事案遭立法院否決，怒斥「整個橄欖園一半都遞出來了，仍然沒有得到善意回應」，發言人李慧芝更於11月底對外放話，語帶威脅表示「行政院將重新思考未來人事提名與立法院的合作模式」。行政院發言人將中選會與NCC兩個性質、設置目的毫不相同的機關人事混為一談，既無助於問題解決，更模糊了行政院自身提名延宕的責任，只有甩鍋，毫無正當性。

民眾黨透露，更甚者，行政院日前再透過公關管道聯繫本黨團，表示張惇涵有意於12月17日以「非公開方式」拜會各黨團，要就中選會人事進行溝通。行政院先前已多次對外公開表態，如今又轉而以私下方式進行協調，前後作為落差甚大，行政院官員之輕諾寡信、言行反覆，令本黨團難以認同。

民眾黨表示，基於上述考量，本黨團婉謝張惇涵的拜會安排，並再一次懇切呼籲卓榮泰，請善盡行政機關首長的法定義務與責任，切勿吃碗內看碗外，只想唱高調做「鬥士」與「守門人」，請行政院儘速以公開、透明、符合法定程序之方式，提出具專業性、能超越黨派、依法獨立行使職權的中選會委員人選，切莫再反反覆覆怠忽職守、黑箱延宕國家重要機關人事，嚴重影響國家治理與全體國民的公共利益。