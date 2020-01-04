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黑鷹失事摔掉參謀總長　宋楚瑜批小英：對國防一知半解如何保護人民？

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▲親民黨總統候選人宋楚瑜4日受訪時，針對黑鷹失事案重炮抨擊小英政府連參謀總長都保護不了，如何保護人民？。（圖／親民黨提供）

▲親民黨總統候選人宋楚瑜4日受訪時，針對黑鷹失事案重炮抨擊小英政府連參謀總長都保護不了，如何保護人民？。（圖／親民黨提供）

記者沈繼昌／桃園報導

黑鷹失事案造成包括參謀總長沈一鳴等將士8死5傷重大飛安意外，親民黨總統候選人宋楚瑜4日受訪時重炮抨擊，一架直升飛機居然載著這麼多重要將領，全世界有這樣的先例嗎？蔡英文政府強行通過反滲透法，挑釁對岸當作敵國，對國防一知半解，連參謀總長都保護不了，如何把國家前途交給這樣的政府？

宋楚瑜4日前往桃園市平鎮區宋屋富麟公祖堂祭拜宋氏先祖，事後接受媒體聯訪。媒體詢問，之前有批評說，蔡總統應該在發生黑鷹失事時立即進駐衡山指揮所，總統府也有相關回應，對此宋主席有何看法？

宋楚瑜表示，我不是批評，我是提醒，沒有比宋楚瑜對台灣國防、軍備更清楚的候選人，包括蔡總統，我是老師傅。蔡總統目前發生兩件大事，一是去年年底強行通過反滲透法，把對岸看成是敵國，是否準備要與對岸武力相向？我們的參謀總長不見了3、4個鐘頭還搞不清楚，還出來講該不該進那個指揮所？要發動全國要去搜索，那對台灣的安全，蔡政府有把握嗎？把國家前途交給這樣的政府，如何保護台灣人民？

▲親民黨總統候選人宋楚瑜4日批評蔡政府挑釁對岸，台灣人民怎麼能把國家交給這樣的政府？（圖／親民黨提供）

▲親民黨總統候選人宋楚瑜4日批評蔡政府強行通過反滲透法是挑釁對岸，台灣人民怎麼能把國家交給這樣的政府？（圖／親民黨提供）

宋楚瑜還說，一架直升飛機上載著這麼多重要將領，卻沒有護航飛機隨行，全世界有這樣子的先例嗎？蔡政府完全沒有敵情狀況，把我們國軍將士的生命開玩笑？他的發言人說統一叫做判國，連憲法都不尊重，煩請蔡總統唸唸中華民國憲法增修條文，知過能改，善莫大焉，我不是在挑剔，但我們不要去挑釁。

宋楚瑜強調，黑鷹直升機花了八百多億元買了60架飛機卻連續出事，這個裝備與訓練，到底是不是確實？飛機怎麼會在這麼短時間連續出事？美國政府也需要給我們一個交代，未來如果當選總統，一定會扛起保衛國家的責任，呼籲支持者選一個有經驗、會做事的人當總統。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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