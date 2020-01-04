總長兒招魂擲2筊無果　夫人上前喊話秒擲聖筊…家屬一見淚崩

記者游芳男、陳韻如／宜蘭報導

空軍UH-60M黑鷹直升機2日上午新北、宜蘭交界處山區墜毀，釀成8死5傷悲劇。罹難者家屬4日前往離失事地點最近的渭水之丘招魂，但參謀總長兒子在擲筊時，一連擲了2次都擲無筊，直到夫人上前才順利擲出聖筊，可見2人的鶼鰈情深，但如今卻天人永隔，也讓人不禁鼻酸。

▲黑鷹失事招魂現場，總長兒子一度擲無筊，直到夫人上前才終於擲出聖筊。（圖／記者游芳男攝）

2日當天上午，參謀總長沈一鳴一行人搭乘黑鷹直升機前往宜蘭，準備在春節前慰勞士官兵，一行人自上午7時55分於松山機場起飛，準備前往宜蘭東澳嶺，不料起飛僅短短11分鐘，直升機光點就消失在雷達上，後墜毀於新北、宜蘭交界山區，釀成8死5傷慘劇。

▲黑鷹失事招魂現場，家屬情緒潰堤，痛哭失聲。（圖／記者游芳男攝）

事發後2天，罹難者家屬重返距離事故地點最近的渭水之丘進行招魂儀式，要喚回罹難將士忠魂回到最熟悉的家。不過，當家屬抵達登山口時，各個再也忍不住淚水，情緒潰堤、忍不住痛哭失聲。

此外，招魂現場還出現一個插曲，在儀式進行時，各將士家屬指派一人上前擲筊，但總長兒子一連擲了2次卻都擲無筊，直到夫人上前向丈夫喊話，才終於擲出聖筊，讓在場其他家屬見狀，當場淚崩，而從過程中也可看出總長最放心不下的就是夫人，2人的鶼鰈情深，也讓人格外動容。

▲總長兒子捧著總長牌位步出會場。（圖／記者游芳男攝）

儀式結束後，由總長兒子捧著牌位第一位走出會場，其他將士家屬也緊跟在後，另外，在現場的同袍也立刻喊出，「敬禮！」向這些英勇的將士致意，而家屬則是哭喊，「任務結束了，我們回家了」，場面非常哀戚。

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