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黑鷹失事8將士殉職　國防部確定14日舉行公祭

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▲▼殉職將士台北賓館追思會。（圖／記者黃克翔攝）

▲殉職將士台北賓館追思會。（圖／記者黃克翔攝）

記者林銘翰／台北報導

國軍一架UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市烏來山區，釀8死5傷悲劇，參謀總長沈一鳴等人殉職。國防部表示，經治喪委員會與家屬開會討論，公祭將訂於1月14日於空軍松山基地指揮部辦理。

蔡英文在3日在軍事會談中，特別指示在台北賓館設置「0102殉職將士追思活動」，供民眾前往弔唁。追思活動於4日及5日上午9時到晚上9時開放，現場設有留言板，民眾可以前來致意。

追思活動4日上午九點準時開放，活動才剛開始，就有許多民眾前來排隊致意，隊伍中也有殉職將士們的親友及過去共事過的學長學弟，不少人眼眶泛淚、在留言板上留言表達想念，場面相當哀戚。政治人物包括林右昌、民進黨立委鍾佳濱、民進黨台北市議員阮昭雄、高嘉瑜、民進黨立委候選人謝佩芬等人皆到場弔唁。

國防部表示，為感念故參謀總長沈一鳴等八名將士英勇殉職，國防部在4、5日兩天開放台北賓館供全軍官兵及全國民眾向沈一鳴總長、韓正宏總士官督導長、于親文副局長、洪鴻鈞助理次長、黃聖航侍從官、葉建儀分隊長、劉鎮富飛行官、許鴻彬機工長等殉職將士獻花、點燈，追思並致意。

國防部指出，八位將士皆為國軍重要棟樑，一生功在國家，為國服務奉獻，以身為軍人為榮。發生此一令人遺憾的事故，國家痛失英才，家庭告別摯愛，全軍官兵更備感失去好長官、好袍澤的不捨與哀慟。

國防部說，國軍會牢記肩上扛著國家交付的職責，延續殉職袍澤的大愛，繼續無悔、無懼，默默守護大家所深愛的家園，除黃聖航已依照家屬意願移靈返回苗栗，七名殉職將士靈堂已設於三軍總醫院懷德廳供上香弔唁。國防部表示，經治喪委員會與家屬開會討論，公祭訂於1月14日於空軍松山基地指揮部辦理，以表尊崇。

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