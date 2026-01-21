　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今晚最冷探6℃　下波變天時間曝

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家賈新興表示，預估本波強烈大陸冷氣團影響，最低溫出現於今天深夜至周四清晨，竹苗以南空曠區域有出現6至8度低溫的機率；下周三、下周四有受偏強東北季風影響的機率。

▼北部相當濕冷。（圖／資料照）

寒流、冷氣團、冬天、強烈冷氣團。（圖／資料照）

今晚至周四晨最冷

賈新興說，周四有受強烈大陸冷氣團影響的機率，桃園以北、宜花東有零星短暫雨；周五強烈大陸冷氣團稍減弱，基隆、東北角、宜花東有零星短暫雨，午後竹苗以南山區、屏東亦有零星短暫雨；周六、周日東北角、宜花東、鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。

賈新興指出，預估本波強烈大陸冷氣團影響，最低溫出現於今天深夜至周四清晨，竹苗以南空曠區域有出現6至8度低溫的機率，台北氣象站有出現11.2至11.8度的低溫機率。

今晚至周五晨高山有機會下雪

賈新興分析，本波桃園以北及宜蘭2000公尺左右高山，於今晚至周五清晨有降雪發生的機率；中部的合歡山和阿里山，則有雨夾雪或降雪發生的機率。

賈新興表示，下周一、下周二午後桃園以北、竹苗以南山區、宜花東有零星短暫雨；下周三、下周四有受偏強東北季風影響的機率，其中下周三桃園以北、宜花東有局部短暫雨；下周四、下周五北北基宜花東、鵝鑾鼻一帶有局部短暫雨。

01/18 全台詐欺最新數據

