社會 社會焦點 保障人權

美容集團險害命　女律師體驗「地獄級疼痛」差點往生

→女律師在浴室2度昏倒、眉心撞上水龍頭，受傷破相。（讀者提供）

▲女律師在浴室2度昏倒、眉心撞上水龍頭，受傷破相。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

上個月底，1名林姓女律師前往新北地檢署提告，被告是號稱全台規模最大的美容集團「斯朵利」，罪名則是過失傷害、詐欺，值得一提的是，這次案件的原告就是她自己，她指控斯朵利不在乎消費者的性命安全，十分缺德冷血！

本刊調查，斯朵利集團是從高雄起家，創辦人是今年51歲的吳聰杰，標榜美髮、美容、美甲一站式服務，集團成立至今逾20年，全台灣共有近400家分店，年營收20億元。為了打響知名度，集團特別請侯佩岑、夏于喬等大咖女星代言，去年底還跨足醫美業，並找來知名藝人林心如、蔡淑臻代言，話題不斷，業績也蒸蒸日上。

斯朵利集團全台有近400家分店，還找藝人夏于喬代言。（翻攝斯朵利臉書）

▲斯朵利集團全台有近400家分店，還找藝人夏于喬代言。

為什麼宣稱能讓顧客體會到「宛如重生般幸福感」的斯朵利集團，會吃上刑事官司？林姓女律師說，她6年多前開始在斯朵利美髮，還到新莊幸福二店接受美體SPA、紓緩工作壓力，一直以來都是斯朵利的忠實客戶，也很信賴店家的服務，卻因為一場恐怖的意外，讓她身心受創，還感受不到店家的善意，所以決定與斯朵利對簿公堂。

林姓女律師（圖）控斯朵利未善盡企業責任，要透過司法為自己討公道。（讀者提供）

▲林姓女律師（圖）控斯朵利未善盡企業責任，要透過司法為自己討公道。

林律師告訴本刊，去年9月初，她到新莊幸福二店做美體SPA，當時美容師不斷推銷「G5完美曲線」課程，強調以G5體雕推脂儀達到深層按摩、雕塑曲線的效果，還說蘇姓店長號稱G5之神，手法純熟，她十分心動，當天便接受店長的G5服務，確實感受全身放鬆，最後花了2萬元，買了20堂、每堂要價1千元的G5課程，並預約2週後由美容師及店長，2人一起服務70分鐘。

2週後，林律師依約前往該店，美容師卻說店長有其他客人，無法服務，但再三保證自己已經學會，可以單獨操作儀器，林勉強答應，沒想到過程中，美容師以她的淋巴腺堵塞為由，多次用儀器推打她的腋下、背部淋巴，她頻頻喊痛叫停，但美容師僅增加按摩精油，仍繼續推打，最後在極度疼痛的情況下完成課程，與之前的體驗有天壤之別。

除此之外，美容師在按摩的過程中，多次以接電話、調整儀器為由，頻繁進出美容室，讓林律師足足趴在按摩床上2個半小時，好不容易結束後，美容師又因為時間延遲太久，催促林盡快淋浴，以便讓下個客人使用美容室，林努力撐起身體，走去淋浴間，結果疑似因趴臥太久、疼痛，導致缺氧，竟然在淋浴間內二度昏倒。


美容集團險害命／體雕紓壓驚濺血破相　斯朵利集團遭控冷血卸責
美容集團險害命2／淋浴間二度昏倒沒人理　她臉部重創店員裝瞎不送醫

