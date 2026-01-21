　
國際

跨黨派通過！　美撥款委員會：應川普要求撥365億挺台防衛

▲台美友好。（圖／路透）

▲美國會挺台。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國聯邦眾議院撥款委員會昨天公布跨黨派、跨院協商後的折衷版國防撥款法案，其中依總統預算請求，編列10億美元（約新台幣317億元）強化對台安全合作，另撥款1.5億美元（約新台幣48億元），用於替換提供給台灣的國防物資及相關補償費用。

美眾院委員會通過撥款強化對台安全合作

眾議院撥款委員會公布的國防撥款法案總額達8392億美元。委員會透過聲明指出，法案內容包括撥付10億美元用於「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative），以及1.5億美元，用於補償美國向台灣提供國防物資後所需的替換成本。

國會正式編列預算

美國國會去年底已通過「國防授權法案」，同意為「台灣安全合作倡議」提供10億美元的授權額度；而此次公布的撥款法案，則是正式編列預算，讓行政部門得以實際動用相關資金。

根據眾議院撥款委員會公布的法案文本，在「跨軍種運作與維持」項目中，撥付給美國國防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency，DSCA）的經費，應有10億美元專門用於「台灣安全合作倡議」，且該筆資金可動用至2027年9月30日止。

DSCA對「台灣安全合作倡議」的說明指出，該計畫目的在於協助台灣維持足夠的自我防衛能力，包括強化台灣軍隊、中央政府安全部隊與安全機構的能力，以抵禦脅迫與侵略，或提升台灣中央政府民事機構的監督與支援能力。

武裝台灣　強化禦敵能力

依據法案規定，相關資金將由戰爭部長在與國務卿協調一致後，用於向台灣提供協助，內容涵蓋新購國防裝備、相關服務，以及軍事教育與訓練。戰爭部長須每季向國會國防相關委員會提交資金使用狀況與執行情形的報告。

「台灣安全合作倡議」的概念可追溯至2021年，由美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley）提出的「武裝台灣法案」，目的是協助台灣加速建構不對稱防衛能力，並推動國防改革，特別是後備戰力的強化。

美國國會研究處（Congressional Research Service）分析師康貝爾（Caitlin Campbell）在去年的報告中指出，第118屆國會已在2025財政年度「國防授權法案」中正式設立「台灣安全合作倡議」，並授權對台提供相關援助。

參眾兩院國防授權法案都納入台灣

目前，眾議院與參議院軍事委員會提出的2026財政年度「國防授權法案」，均納入與台灣及「台灣安全合作倡議」相關條款。眾議院軍委會版本授權撥款10億美元；而眾議院通過的2026財年「國防部撥款法案」，則為該倡議編列5億美元，較去年增加1億美元。

國會研究處也指出，總統川普提交的2026財政年度預算申請中，同樣納入用於「台灣安全合作倡議」的10億美元。

此次公布的國防撥款法案僅是多項撥款法案之一。目前美國聯邦政府多數運作仍依臨時撥款機制維持至1月30日。為避免政府再次陷入停擺，美國國會必須在10天內完成相關撥款法案的審議與通過。

01/18 全台詐欺最新數據

美國川普國會眾議院參議院預算國防台灣台灣安全合作倡議

