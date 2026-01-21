　
台南女名醫失蹤！　引爆2大家族對決

台南「侯娟妃婦產科診所」去年停業後，爆出侯娟妃被警方列失蹤人口。（翻攝Google Maps）

▲台南「侯娟妃婦產科診所」去年停業後，爆出侯娟妃被警方列失蹤人口。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台南市東區開業17年的「侯娟妃婦產科診所」去年無預警停業，地方病患四處打聽去向，隨後更傳出女醫師侯娟妃遭父母與丈夫向警方報案列為失蹤人口，警方與檢調介入追查逾1年，隨著案件進入司法程序，女醫師的失蹤之謎也跟著解開。

台南婦產科名醫侯娟妃遭家人報警列失蹤人口1年，日前在「山水謙庭國際法律事務所」由柳慧謙律師陪同發表「各自安好聲明」。

▲台南婦產科名醫侯娟妃遭家人報警列失蹤人口1年，日前在「山水謙庭國際法律事務所」由柳慧謙律師陪同發表「各自安好聲明」。

知情人士透露，侯娟妃的失蹤，除了長年行醫導致健康亮紅燈而想退休，也與宗教信仰有關。侯是「佛教如來宗」妙禪師父的信徒，過去診所內曾擺放妙禪照片，看診時也會與病患提及修行與「師父」，但李姓夫家則信奉「釋迦牟尼佛救世會」妙天禪師，家中供奉多尊神像與風水擺設，包括蟾蜍等物件，部分神像單價高達數10萬元。

侯娟妃是妙禪（右）弟子，她的前夫家則是信奉妙天（左）。（翻攝釋迦牟尼佛救世基金會官網）

▲侯娟妃是妙禪（右）弟子，她的前夫家則是信奉妙天（左）。

由於妙天與妙禪師徒關係早已決裂多年，宗教立場長期對立，雙方家庭信仰差異，成為這段婚姻發生裂痕的重要原因之一，最後導致她選擇過自己的生活，家人則認為女兒可能被控制，有人身安危，因此在全台發動尋人大作戰。

本刊日前透過管道聯繫上侯娟妃本人，並於今年1月2日在台北市「山水謙庭國際法律事務所」，由柳慧謙律師陪同接受本刊專訪，她明確否認失蹤一說，強調只是選擇不與家人聯絡，不想再當家人的提款機，但家人卻用盡心思想方設法想要逼她出面，警方及地檢署也配合找人，她強調自己從台南到台北受訪，日前也出國旅行，也曾至警局做筆錄聲撤銷家人對她的報案，真的沒有失蹤也沒有安全疑慮。


