「讓孩子知道有很多默默守護我們的人」　于親文下屬攜子女弔唁長官

▲不少民眾帶著子女參加追思會。（圖／記者黃克翔攝）



記者林銘翰／台北報導

國軍一架UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市烏來山區，釀8死5傷悲劇，參謀總長沈一鳴等人殉職，總統蔡英文指示在台北賓館設置追思活動，讓民眾能前來弔唁。一名不幸殉職政戰局少將副局長于親文的下屬，一早便帶著兩名子女前來弔唁，他認為這是一個很好的教育機會，讓孩子可以知道「中華民國有很多默默守護我們的人」。

蔡英文在3日在軍事會談中，特別指示在台北賓館設置「0102殉職將士追思活動」，供民眾前往弔唁。追思活動4日上午九點準時開放，活動才剛開始，就有許多民眾前來排隊致意，隊伍中也有殉職將士們的親友及過去共事過的學長學弟，不少人眼眶泛淚、在留言板上留言表達想念，場面相當哀戚。

▲不少民眾帶著子女參加追思會。（圖／記者黃克翔攝）

于親文的下屬表示，于親文是一個非常認真、負責的長官，「我們都很懷念他，會永遠懷念他」。該名下屬也帶著自己的兩名子女前來弔唁，他表示這是一個很好的教育機會，可以讓孩子知道「中華民國有很多默默守護我們的人」，也讓他們知道台灣是很值得留念、經營的地方。

▲不少民眾帶著子女參加追思會。（圖／記者黃克翔攝）



前來致意的民眾隋先生眼眶泛淚地說，自己只是一般百姓，和八名殉職者沒有私交，但為台灣感到很難過，空軍是守護台灣最主要的戰力，台灣已經損失這樣的人才。民眾鄭小姐也說，雖然自己不認識殉職的八人，但謝謝他們為國家付出，很不捨，看新聞事件後決定前來致意，台灣人需要謝謝謝謝這麼棒的國軍英雄。

在追思會現場，不幸殉職的情次室助次洪鴻鈞，其女兒好友也特地從台中北上弔唁，她表示雖然與洪家人比較少接觸，「沒有去過他們家，但看到這個消息蠻震撼的」，所以今天一早也特地從台中北上弔念。

▼不少民眾帶著子女參加追思會。（圖／記者黃克翔攝）



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