「我還來不及報到他就走了」　于親文下屬難過：賀年動畫用不上了

▲于親文下屬出席殉職將士台北賓館追思會。（圖／記者黃克翔攝）



記者林銘翰／台北報導

國軍一架UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市烏來山區，釀8死5傷悲劇，參謀總長沈一鳴等人殉職，總統蔡英文指示在台北賓館設置追思活動，讓民眾能前來弔唁。國防部政戰局文宣處參謀李均峰中校表示，他是不幸殉職政戰局少將副局長于親文的下屬，在1月2日當天因為于親文的提拔到政戰局報到，哽咽地說「沒想到我還來不及跟他報到他就走了」。

蔡英文在3日在軍事會談中，特別指示在台北賓館設置「0102殉職將士追思活動」，供民眾前往弔唁。追思活動於4日及5日上午9時到晚上9時開放，現場設有留言板，民眾可以前來致意。

追思活動4日上午九點準時開放，活動才剛開始，就有許多民眾前來排隊致意，隊伍中也有殉職將士們的親友及過去共事過的學長學弟，不少人眼眶泛淚、在留言板上留言表達想念，場面相當哀戚。政治人物包括基隆市長林右昌、民進黨立法院黨團總召柯建銘、民進黨立委鍾佳濱、民進黨台北市議員阮昭雄、高嘉瑜、民進黨立委候選人謝佩芬等人皆到場弔唁。

▲殉職將士台北賓館追思會。（圖／記者黃克翔攝）



李均峰說，于親文對部屬從來沒有一點官架子，對每個人都像對待自己的孩子非常照顧，他在1月2日當天因為于親文的提拔準備到政戰局報到，情緒激動地表示「沒想到我還來不及跟他報到他就走了」。

李均峰回憶，當天早上他還到于親文的辦公室，當時還不知道發生了什麼事，只知道于親文因公出不在辦公室，等到回到自己的辦公室抬頭看到新聞後，自己還是無法相信。

▲殉職將士台北賓館追思會。（圖／記者黃克翔攝）



李均峰也說，工作上有時會因為一些小小意見上的出入，與于親文偶爾有一些頂嘴，「但他從來不會怪我，事情過了、任務結束了才會把我叫到辦公室，跟我講為什麼他會這樣兇我，都是有原因的」，也讓他在于親文身上學到非常多東西。

他說，自己也陪著于親文走過了台灣很多地方，「真的感覺不出他是一個將軍，他從來沒有一個將軍的架子在那邊給我看」，而自己從民國101年被于親文從南部拉回北部後，就一直跟著他到現在。

李均峰難過地說，前兩週大隊的同仁才幫于親文製作了一段賀年動畫，原本是單位要用在春節要向長官、部署與于親文的長官拜年，「結果還沒到春節就用不上了」。

▼殉職將士台北賓館追思會。（圖／記者黃克翔攝）



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