　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡培慧當選立委就過半！　賴清德再赴南投輔選喊：差臨門一腳

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲蔡培慧、賴清德。（圖／翻攝自粉專／賴清德）

▲賴清德特地來到南投輔選蔡培慧。（圖／翻攝自粉專／賴清德）

記者顏如玉／綜合報導

民進黨副總統候選人賴清德繼月初後，於26日再度來到南投輔選，陪伴和她掃街拜票、與民眾拍照展現親和力，同時也喊出只要蔡培慧當選，民進黨立委就能過半，期望鄉親父老能支持她，「現在就差臨門一腳了！」

本月初，賴清德就曾來到南投輔選蔡培慧，還和她一同大跳「菜頭粿舞」，賴清德說，當時很多人說他脫掉偶包，「其實我是被她感動，真心覺得這款立委要力挺凍蒜，每次看蔡培慧跟民眾互動，就知道她是真心同鄉親作伙，用生命和民眾交陪。」

南投選民結構一直以來藍大於綠，今年蔡培慧宣布從不分區轉戰區域立委，雖然一開始不被外界看好，蔡培慧說，「以前我雖然也做事，但知名度不夠，經過這半年努力、實在地做事，我也讓大家看到學校設施可以改善、專業醫療能進來南投等等，慢慢將選情拉成五五波。」

再度來到南投的賴清德說，南投選區比較困難，「但是非常感謝鄉親父老的努力，現在我們已經勢均力敵，只要發揮『臨門一腳』，將蔡培慧送到國會，我們一定會成功。」

賴清德更信心表示，只要蔡培慧高票當選立委，「那我就絕對有信心，達到蔡英文總統連任、國會立委過半的2020台灣要贏總目標。」

▼賴清德當天也和南投第二選區民進黨立委候選人陳癸佑一同掃街。（圖／翻攝自粉專／陳癸佑.競選立法委員服務平台）

▲賴清德、陳癸佑。（圖／翻攝自粉專／陳癸佑.競選立法委員服務平台）

ET快訊
高二女作文「感動法務部」！助父獲假釋　8年首次團圓飯當場哭了
韓國瑜是綠營的心病！他分析：民進黨害怕的韓回來了
男30樓墜下砸死2女高中生！父親軟腳「被抬去認屍」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

打敗高嘉瑜、吳怡農！　「大韓黑」候選人奪網路聲量雙冠王

蔡培慧當選立委就過半！　賴清德再赴南投輔選喊：差臨門一腳

韓國瑜是綠營的心病！他分析：民進黨害怕的韓完全回來了

守護校園安全　傅大偉主張修法「毒品零容忍」

成立政治獻金專戶！前議員王長明角逐連江立委「為弱勢發聲」

政見會談蕉農眼眶泛紅　宋楚瑜：我不是激動是感同身受

蔡英文批韓總機、韓國瑜嗆讀稿機　宋楚瑜：我只希望台灣不要當機

韓國瑜自稱政治奇才　蔡英文笑：真的是很奇怪的奇才

韓國瑜12金句連發！自稱「我是百年難得一見政治奇才」

韓國瑜緊咬蔡英文：為何不從善如流　抄襲我特偵組政策？

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

手機APP預知死期「剩2天！」　《安眠書店》女主角好奇下載...惡夢開始

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

護國神犬聞行李值勤「挺胸坐下」 謹慎模樣萌暈網友：我也要被攔

潘瑋柏「我可以生吞4顆炸饅頭」　吳亦凡吐槽：難怪你會胖！

竹山紫南宮鼠來寶錢母31號開排　今年借金4億回收6億大家發財

不想散步！懶貓走5步突躺地裝睡 奴才連扶三次...笑喊：快起來R！

打敗高嘉瑜、吳怡農！　「大韓黑」候選人奪網路聲量雙冠王

蔡培慧當選立委就過半！　賴清德再赴南投輔選喊：差臨門一腳

韓國瑜是綠營的心病！他分析：民進黨害怕的韓完全回來了

守護校園安全　傅大偉主張修法「毒品零容忍」

成立政治獻金專戶！前議員王長明角逐連江立委「為弱勢發聲」

政見會談蕉農眼眶泛紅　宋楚瑜：我不是激動是感同身受

蔡英文批韓總機、韓國瑜嗆讀稿機　宋楚瑜：我只希望台灣不要當機

韓國瑜自稱政治奇才　蔡英文笑：真的是很奇怪的奇才

韓國瑜12金句連發！自稱「我是百年難得一見政治奇才」

韓國瑜緊咬蔡英文：為何不從善如流　抄襲我特偵組政策？

打敗高嘉瑜、吳怡農！　「大韓黑」候選人奪網路聲量雙冠王

聞到口臭別輕忽！4症狀恐是牙周病　你也常覺得「牙齒痠」嗎？

高榮台南分院高齡樂活長照成果展　阿公阿嬤一起來獻藝

「最強童星」是李奧納多影帝勁敵！　狠踹《雷神3》導演蛋蛋：最愛這場戲

海豹部隊士官「血液感染」亡！捨命救泰國洞穴少年　治療一年後去世

寶媽3度罹癌「骨灰罐都選好了」　再活6年就沒遺憾：我在享受剩餘人生

蔡培慧當選立委就過半！　賴清德再赴南投輔選喊：差臨門一腳

陳傑拼生涯第3張奧運門票　花蓮移訓全面加強「別對自己滿足」

陳綺貞當小三辯「不知情」！玉女形象淪慾女…律師1點說破：為時已晚

韓星最愛時尚品牌 Isabel Marant 終於來台灣了！法式美學成功收編 IU、劉仁娜

政治熱門新聞

台中邱厝里成選情「章魚哥」

韓國瑜專訪／選前請辭高雄市長示決心？

韓國瑜跟隨扈逛林森北路　王定宇驚呼

謝長廷悄返台　火鍋店巧遇韓國瑜

呱吉嗆國民黨：哪天把你們網軍老家抄出來

他揭韓國瑜上「博恩夜夜秀」心酸內幕！

U2超多主播挺韓　他揭發大財真相

網紅：博恩面對韓國瑜就像小孩吵吃糖，做好最壞打算

21網紅拍影片串聯2000萬粉絲　蔡英文響應齊喊：1／11回家投票！

李佳芬落淚　劉寶傑驚爆600萬內幕

李佳芬親談「新莊王小姐600萬」　哽咽落淚

政見會／韓國瑜諷：當總統也不是讀稿機

蔡英文嗆韓國瑜：選總統不是選總機！你的分機號碼叫633

李正皓點韓死穴：不可能翻轉民調

更多熱門

相關新聞

宋楚瑜見習近平涉反滲透法？陸委會：非常可惜

宋楚瑜見習近平涉反滲透法？陸委會：非常可惜

親民黨總統候選人宋楚瑜27日在政見會上表示，他2016、2017年曾代表總統蔡英文去APEC開會，並與對岸領導人習近平有交流，不知算不算「反滲透法」要處置的情況。陸委會深夜回應，宋楚瑜受託出席國際會議，與大陸領導人會面是正常國際交流，沒有從事「反滲透法」所定5種「不法行為」，當然沒有受罰的問題，「顯然宋主席並未能了解『反滲透法』的內容與意涵，非常可惜。」

他分析：民進黨害怕的韓國瑜回來了

他分析：民進黨害怕的韓國瑜回來了

陳建仁南下嘉義為蔡易餘助選

陳建仁南下嘉義為蔡易餘助選

政見會談蕉農眼眶泛紅　宋楚瑜：感同身受

政見會談蕉農眼眶泛紅　宋楚瑜：感同身受

蔡英文：韓國瑜真是很奇怪的奇才

蔡英文：韓國瑜真是很奇怪的奇才

關鍵字：

2020大選2020南投縣立委蔡培慧

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

網爆「彭于晏張鈞甯台北結婚」！工作室跳出秒回

夫火燒車成焦屍！妻崩潰：小孩才2歲

分手妹遇雞排店老闆…一個暖舉淚崩！

台中邱厝里成選情「章魚哥」

高以翔過世滿1個月…女友心碎首發聲！

買肉變挑女婿！他打量完拉耳回家

起底雪碧精主「32歲宮廟CEO」背景超狂！

她喝醉客運上被猥褻！男友一旁睡死

台南議長飆罵救火勇消引眾怒：你去

韓國瑜專訪／選前請辭高雄市長示決心？

63歲寶媽診罹肺腺癌！　曾志偉扮聖誕老人笑陪

唐綺陽／2020上半年12星座完整運勢

蕭敬騰搶唱《說好不哭》周杰倫衝阿信IG留言：關他麥克風

更多

最夯影音

更多
陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」
鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

手機APP預知死期「剩2天！」　《安眠書店》女主角好奇下載...惡夢開始

手機APP預知死期「剩2天！」　《安眠書店》女主角好奇下載...惡夢開始

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面