蔡培慧當選立委就過半！　賴清德再赴南投輔選喊：差臨門一腳

▲賴清德特地來到南投輔選蔡培慧。（圖／翻攝自粉專／賴清德）



記者顏如玉／綜合報導

民進黨副總統候選人賴清德繼月初後，於26日再度來到南投輔選，陪伴和她掃街拜票、與民眾拍照展現親和力，同時也喊出只要蔡培慧當選，民進黨立委就能過半，期望鄉親父老能支持她，「現在就差臨門一腳了！」

本月初，賴清德就曾來到南投輔選蔡培慧，還和她一同大跳「菜頭粿舞」，賴清德說，當時很多人說他脫掉偶包，「其實我是被她感動，真心覺得這款立委要力挺凍蒜，每次看蔡培慧跟民眾互動，就知道她是真心同鄉親作伙，用生命和民眾交陪。」

南投選民結構一直以來藍大於綠，今年蔡培慧宣布從不分區轉戰區域立委，雖然一開始不被外界看好，蔡培慧說，「以前我雖然也做事，但知名度不夠，經過這半年努力、實在地做事，我也讓大家看到學校設施可以改善、專業醫療能進來南投等等，慢慢將選情拉成五五波。」

再度來到南投的賴清德說，南投選區比較困難，「但是非常感謝鄉親父老的努力，現在我們已經勢均力敵，只要發揮『臨門一腳』，將蔡培慧送到國會，我們一定會成功。」

賴清德更信心表示，只要蔡培慧高票當選立委，「那我就絕對有信心，達到蔡英文總統連任、國會立委過半的2020台灣要贏總目標。」

▼賴清德當天也和南投第二選區民進黨立委候選人陳癸佑一同掃街。（圖／翻攝自粉專／陳癸佑.競選立法委員服務平台）

