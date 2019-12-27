打敗高嘉瑜、吳怡農！　「大韓黑」候選人奪網路聲量雙冠王

▲吳怡農與高嘉瑜的網路聲量非常高，但是在立委候選人中奪冠的卻另有其人。（圖／吳怡農競選辦公室提供）



記者林彥臣／綜合報導

立委候選人高嘉瑜與吳怡農，因為高顏值再加上擅長操作網路話題，讓許多網友留下深刻的印象，但是《網路溫度計》所公布的數據卻顯示，在「立委候選人」與「新秀立委候選人」兩項的聲量奪冠的卻另有其人，而非高嘉瑜或吳怡農。

《網路溫度計》公布立委候選人網路聲量排行榜，統計時間自9月27日至12月27日，「立委候選人」聲量與「新秀立委候選人」則是由這半年來經常在政論節目上批評韓國瑜的草協聯盟發起人、親民黨新北市第8選區立委候選人李正皓。

▲李正皓（中）網路聲量在立委候選人與新秀候選人兩項奪冠。（圖／翻攝李正皓臉書）



《網路溫度計》依照網友討論與新聞報導提到的數量作為計算依據，李正皓的討論則數為16萬則，領先第二名的洪秀柱97568萬則、第三名的蔣萬安97398則，吳怡農在這個項目排第6、新秀候選人第3，則數是7.9萬則，高嘉瑜排第8、新秀候選人第3，則數6.6萬則。

數據還分析，李正皓正面聲量17%、中立聲量50%、負面聲量33%，好評影響力5.55，對照其他政治人物，韓國瑜的網路聲量正面20%、中立聲量53%、負面聲量27%好評影響力，蔡英文正面聲量18%，中立聲量48%、負面聲量34%，好評影響力6.82。

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