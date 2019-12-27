宋楚瑜自首「我見習近平」涉反滲透法？陸委會：非常可惜

記者蔡紹堅／台北報導

親民黨總統候選人宋楚瑜27日在政見會上表示，他2016、2017年曾代表總統蔡英文去APEC開會，並與對岸領導人習近平有交流，要向總統蔡英文自首，不知算不算「反滲透法」要處置的情況。陸委會深夜回應，宋楚瑜受託出席國際會議，與大陸領導人會面是正常國際交流，沒有從事「反滲透法」所定5種「不法行為」，當然沒有受罰的問題，「顯然宋主席並未能了解『反滲透法』的內容與意涵，非常可惜。」

▼宋楚瑜於電視政見發表會後聯訪。（圖／記者林敬旻攝）



陸委會表示，「反滲透法草案」是在最小必要範圍內，針對5種受滲透從事的不法行為（違法從事捐贈政治獻金、助選、遊說、破壞集會遊行及社會秩序、傳播假訊息干擾選舉），補充現行法律規範的不足，「行為人必須是在知情的狀況下，受境外敵對勢力指示、委託、資助的『滲透作為』而從事這些『不法行為』，才會成為處罰對象。」

▼宋楚瑜赴APEC與習近平交流。（圖／翻攝親民黨）



陸委會指出，宋楚瑜是受總統委託出席國際會議，與中國大陸領導人的會面是正常的國際交流活動，並將相關談話內容轉知蔡總統，既無受境外敵對勢力指示、委託、資助的「滲透作為」，也無從事「反滲透法草案」所定5種不法行為，「怎麼會有依『反滲透法草案』處罰的問題？顯然宋主席並未能了解『反滲透法草案』的內容與意涵，非常可惜。」

陸委會強調，「反滲透法草案」的規範內容具體明確，構成要件嚴謹，是針對境外敵對勢力滲透干預的不法行為，而不是針對特定身分或對象，「台商、台生、宗教、旅遊等來往兩岸者，正常的兩岸交流活動，都不會受到影響。」

▼蔡英文2016年宣布宋楚瑜擔任APEC代表。（圖／記者周宸亘攝）

