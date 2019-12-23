金門立委「3陳對決」！陳玉珍打政績牌「甩開夾手風波」　力抗陳福海、陳滄江

▲陳玉珍（左）、陳福海（中）、陳滄江（右）紛紛出招，力拼在選戰中脫穎而出。（圖／翻攝自陳玉珍、陳福海、陳滄江臉書）

記者朱世凱／綜合報導

金門立委選戰共有10位參選人爭奪1個席次，雖然人數相當多，不過較為人知曉的為前縣長陳福海、前縣議員陳滄江以及現任立委陳玉珍。3位同樣姓陳的參選人為了勝出，紛紛主打不同戰略，除了端政績、表現親民形象外，力推「乾淨選舉、杜絕抹黑」的論調也成為共同特色。

去年金門立委補選在多方勢力參選下，陳玉珍仍成功當選，成為金門縣首位女立委。據悉，她曾擔任第3、4、6屆縣議員，設法培養個人聲望和實力想繼續為金門民眾服務；不過，近日的夾手風波讓她陷入困境，雖然一夕之間獲得網路最高聲量，但是負評卻高於好評，因此陳玉珍不斷端出過往政績，希望外界將焦點放在「她有做事」的一面，而非繼續「抹黑」。

▼陳玉珍努力擺脫夾手風波，端出政績證明自己實力。（合成圖／翻攝《東森新聞》、國民黨團提供）

前縣長陳福海則標榜優質立委、五星縣長，藉此提升勢力、贏得關注，眼看選舉情勢白熱化，不少鬥爭和抹黑攻勢漸漸指向他，因此他打出親民牌，告訴民眾如果厭倦這些負面情緒，就請拜託大家2020年與他一起前進立法院。

資料指出，無黨籍身分參選的陳福海，在2008年以74票之差擊敗當時尋求連任三連霸的國民黨籍立委吳成典，可見人氣之高。台北市長柯文哲更曾替他站台，「陳福海是一個好人，相當值得推薦，倘若未來有需求，北市府可以立即用『遠距醫療方式』支援金門。」

▼台北市長柯文哲與立委參選人陳福海碰面，共同討論金門相關議題。（圖／翻攝自陳福海臉書）

去年補選失利的陳滄江，今年捲土重來想與陳玉珍再次對決。據悉，他當時以1千票之差敗選，事後在個人臉書發表落選感言，表示會退出政壇；但因為有選民們連署支持他，他擔心愧對支持者因此決定再次參選。陳滄江此次不像過往有著掀起討論的大動作，反而主打清新風，希望用乾淨選舉贏得勝利。

陳滄江表示，「只有選情告急，只有對自己沒有信心，只有靠賄選起家的候選人，才會不斷的用黑函，用抹黑抹黃抹綠的手法來惡意攻訐對手；江哥相信金門人的智慧，一同唾棄買票賄選者。」

▼陳滄江以清新風格拉近與年輕選民的心。（圖／翻攝自陳滄江臉書）