總統大選政見發表會12/25中視舉行　南港重陽路一帶提前交管

▲南港警方宣布將在23日對中視周遭進行交通管制、以維總統候選人安全。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

「第15任總統候選人電視政見發表會」將於12月25日在台北市南港區中國電視公司舉行，轄區南港警分局23日宣布為維護總統候選人出入場所週邊交通秩序與安全，警方將實施彈性交通疏導管制措施如下：

南港警方表示，屆時交通管制範圍，從重陽路196巷起到重陽路203巷接166巷、南沿興南街64至168巷、西迄重陽路39巷接向陽路120巷2弄。上述範圍內之道路，警方都將派員站崗進行交通管制，請民眾提早改道避免造成通勤困擾。

上述管制範圍警方將從辯論會前一天也就是12月24日18時到12月25日18時止，警方屆時將視交通狀況提早或延後解除管制。

南港警方也提前呼籲民眾可隨時收聽警廣交通廣播，或者提前改道行駛，避開管制區及遵守各路口員警之指揮疏導，以免增加管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間。

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