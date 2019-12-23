蘇治芬籲檢警勿淪為影響選舉的馬前卒　檢：檢舉均經審慎篩選 

▲民進黨雲林縣第一選區立委候選人蘇治芬現場公開〈檢警辛苦了！別淪為選舉奧步的龍套演員！〉一封給檢警的信函現場也將這封信交給雲林地檢署林柏蒼書記官長。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

民進黨雲林縣第一選區立委候選人蘇治芬與競選團隊23日前往雲林地檢署，逐一宣誓絕不買票，強調不容被人栽贓，表示不論是團隊或是她個人，絕對不可能買票，希望辛勤的檢警們應認真檢視證據的真實性，同時希望檢警不要淪為影響選舉的馬前卒；並將給檢警的公開信交予雲林地檢署書記官長林柏蒼。

針對最近謠傳她買票一事，蘇治芬表示，聽聞後感到悲憤，但又覺得生氣而好笑。她嚴肅指出，過去鄉間耳語她都一笑置之，但耳語已經進化，出現明確的人事時地物，全套的劇本比網路上的假消息更有感染力，甚至可能驅動檢警配合調查。

蘇治芬說，這套先耳語再檢舉的劇本，今年已進化了，不再是無頭無尾謠傳，而是有人事時地物，比網路的假消息更有渲染力。可笑的是，這種耳語甚可以驅動檢警辛苦去追查， 過去好幾次，就有人利用社會邊緣人，扮演檢舉人再由有頭面的人陪同檢舉，可悲的是還真成了賄選案，對候選人造成影響。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華表示，檢警確會收到一些內容不具體或僅是謠傳的情資，但這些絕不會列入情資，至於檢舉人背景也都會了解，所有賄選檢舉都會經過審慎篩選，有較具體的事證，達到發動搜索的要件，亦均須經法院同意且已掌握實證才會執行，不會任意搜索。

▲雲林地檢署主任檢察官黃怡華表示，所有賄選檢舉都會經過審慎篩選，有較具體的事證，才會向法院聲請搜索票，進行進一步偵辦。（圖／記者蔡佩旻攝）

►腦公！你不可以賴帳喔

【其他新聞】

►快訊／韓國瑜抱女嬰被扭曲 王淺秋：三立新聞部主管都認為是「捏造事實」

►張嘉郡按鈴控告「蘇治芬偽民主割布條」：一定要把她下架



►守住雲林「民主防線」 卓榮泰痛批國民黨：去年文旦之亂、今年花生之亂