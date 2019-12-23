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沼田幹夫估蔡英文、韓國瑜差距5％內　賴清德：不可大意！

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▲▼副總統候選人政見發表會，賴清德、張善政、余湘。（圖／記者陶本和攝）

▲民進黨副總統候選人賴清德。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

對於前日本駐台代表沼田幹夫指出，台灣總統大選勝負可能在5％之內。民進黨副總統候選人賴清德23日表示，票沒開出來還是要小心，即便民調居於領先，但不能大意。

沼田幹夫22日在日本李登輝之友年終餐會中演講指出，雖然目前的民調顯示蔡英文領先韓國瑜達20％，但他認為最後投票結果，差距可能在5％之內；至於國會席次，民進黨可能無法拿到過半的57席。

對此，賴清德表示，這次總統選舉的目標，就是總統連任、國會過半，他有信心，但還是要小心拚到勝利為止，因為票還沒有開出來，不會知道最後的結果。

賴清德表示，沼田幹夫長期支持與關心台灣，他的預估足以說明先前所說的，選舉票沒有開出來，並不會知道結果，即便現在民調居於領先，但仍不可以大意，一定要出來投票，且票票入匭。

▼前日本駐台代表沼田幹夫。（圖／資料照）

▲▼台日交流聯誼會成立。沼田幹夫（圖／記者季相儒攝）

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