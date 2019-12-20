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吃火鍋吃到「保險套」…他氣炸拍照公審！網秒灌爆負評　結局竟慘賠3萬給店家

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▲▼吃火鍋吃到保險套…他拍照公審竟賠3萬給店家。（圖／翻攝自微博）

▲男子吃到「保險套」後氣炸公審店家。（圖／翻攝自微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

陝西省安康市一名管姓男子今（2019）年5月到當地享用麻辣火鍋時，竟然在火鍋中吃到疑似保險套物體，氣得拍下照片並且PO網公審店家；不少網友見狀立刻灌爆負評，批評餐廳「衛生狀況不佳」。不過店家事後發現，其實這個物體是用來灌香腸的「腸衣」，並非管男所說的保險套，因此將對方告上法院。法院近日宣判，管男必須公開道歉並且賠償火鍋店7260元人民幣（約新台幣3萬元）。

綜合陸媒報導，管姓男子以暱稱「不誠實小白」發文指出，今年5月16日晚間7點左右，在安康市吃麻辣火鍋時，吃出疑似保險套的橡皮類物品，「不清楚這個火鍋店的衛生狀況是怎麼一回事，太噁心！」他隨後拍下不同角度的照片上傳網路，瞬間引起網友關注分享。許多人也跟著原PO到店家網站灌爆負評。

▲▼吃火鍋吃到保險套…他拍照公審竟賠3萬給店家。（圖／翻攝自微博）

不過店家事後發現，管男當天在火鍋店用餐時有點一盤香腸，而這種香腸一般需要煮10分鐘才能食用，但對方卻只煮了2、3分鐘就拿起來要吃，吃到一半後又說外層的「腸衣」太硬脫落，分明是「保險套」，直斥店家衛生不佳，當店員上前與其溝通後，男子還聽不進去，執意拒絕付錢還要上網公審。對此，店員只好報警處理。

據悉，化驗結果還未出爐，管男當晚就上傳3張照片控訴火鍋店，導致店家名譽受損。火鍋店負責人李先生說，涉事物品送到市場監管所檢驗後，證實並不是避孕套。管男得知後檢驗結果後，立刻將他在網路討論區的發文刪除，但當時已經得到255則回覆，且火鍋店的負面評論也早已爆增，店家不得已之下，只好將管男和討論區管理者一同告上法院。

▼法官判管男必須賠償店家損失。（圖／翻攝自微博）

▲▼法官判管男必須賠償店家損失。（圖／翻攝自微博）

漢濱區法院認定近日針對此案進行一審宣判，認定管男發文的內容缺乏事實依據，已超過行使言論自由的權利；而貼文透過網路傳播導致火鍋店的商業聲譽受損，雖然其事後主動刪除發文，但行為已侵犯了火鍋店的名譽權，因此法院限管男在判決生效7日內，在案涉網路討論區連續7日發道歉聲明，並且賠償原告律師費及公證費7260元人民幣（約新台幣3萬元）。對於火鍋店要求網路公司承擔侵權責任的訴訟主張，法院則拒絕受理。

網友了解原委後紛紛留言批評，「一看就不像保險套，到底管男跟那些跟風網友是哪裡有問題？」、「被打院打臉好好笑」、「店家也真衰...」、「是第一次吃香腸不知道外面有腸衣？」、「好扯，不敢相信有人笨成這樣」、「看那個Size也知道不是避孕套」、「被自己的愚蠢害死」、「法官判得好！」。

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