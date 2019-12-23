2014見過上海統戰部長？　賴清德駁斥：城市交流！不要打泥巴戰

▲賴清德替阮昭雄站台。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨批評2014年時任台南市長的賴清德，曾訪問上海統戰部長沙海林。對此，賴清德23日表示，他見到上海市長楊雄之外，都是市府層級的人，談陳澄波的事，藝術跟城市交流。

由於國民黨質疑賴清德在2014年6月前往上海，有見上海統戰部長沙海林。賴清德受訪時駁斥，要國民黨不要打泥巴戰、混淆視聽，2014年他是台南市長，主辦陳澄波120歲冥誕三國、五個城市巡迴展，三國就是台灣、日本、中國，五個城市就是台南市、北京、上海、東京、台北。

賴清德強調，他當時代表台南市到上海主持開幕典禮，見到的人除了上海市長楊雄以外，都是市府層級的人，另外也拜訪上海大學，跟校長、教授們座談，且全程公開。

賴清德表示，質疑的人可以公開講清楚，「見了市府層級的人，他的未來怎樣發展，我不會清楚，我當初是市長，做了城市交流。」

對於國民黨總統候選人韓國瑜進入中聯辦，賴清德表示，拜訪了誰固然是一個問題，但更重要的是態度，有沒有守住台灣的尊嚴、兩岸對等的地位，「你進入中聯辦，跟我進入上海市政府，這怎麼能相提並論呢？」

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