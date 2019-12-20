邱毅批鍾明軒「男女不分」：看他搔首弄姿想吐…館長、博恩也中槍！

▲鍾明軒訪蔡英文，遭邱毅批評「男女不分」。（圖／翻攝鍾明軒臉書）



記者呂欣玫／綜合報導

新黨不分區立委候選人邱毅批評總統蔡英文「不像女性」，看她被波特王撩「噁心想吐」，引發失言爭議。對此，邱毅20日澄清，他不是歧視女性，是歧視蔡英文，並再向與蔡英文合作過的網紅開砲，「鍾明軒是個看起來男女不分的人」、「有一些怪怪的人物，什麼博恩夜夜秀」。

網紅波特王日前與蔡英文合拍影片，過程中大玩「撩總統」，不過邱毅卻批評，看63歲的蔡英文被撩「噁心想吐」，並指蔡英文「不像女性」，引發歧視爭議。

此外，邱毅還批評其他與蔡英文合作過的網紅，他說，蔡英文找了很多網紅，「有那個全身都是刺青肌肉的館長，也有一些怪怪的人物，什麼博恩夜夜秀啦」但是其中最怪的就找上了兩個人，第一是鍾明軒，「他是個看起來男女不分的人，你根本分不清楚他是男人還是女人，每天搖搖擺擺、搔首弄姿的，蔡英文跟他訪問的時候，讓大家看了也覺得飯都吃不下去了，都想嘔吐的一種情況。」

邱毅接著說，最噁心的還不是鍾明軒，最噁心的是蔡英文接受了波特王的專訪，波特王是個高雄人，聽說他在大陸還挺紅的，微博上面還有100多萬的粉絲，在大陸也開了節目，但人氣當然比不上邱毅說，也比不上邱毅的頭條圈，「問題是波特王才20幾歲，蔡英文已經是個63歲的老媽媽咧，20幾歲的小夥子對一個63歲的老奶奶施以撩妹術，不覺得本質上就不搭調嗎？本質上就噁心的不得了嗎？」

其他人也看了這些...

►吳敦義歧視發言引眾怒！去年辱陳菊「大母豬」、今年酸蔡英文「衰尾查某」

►吳敦義、張善政、邱毅、謝龍介接力「歧視女性」 網看傻：選到瘋了

►邱毅評「不像女人」、張善政轟蘇貞昌 蔡英文：講話不堪！不要投票給他們！

其他熱門新聞...

►邱毅看波特王影片「上吐下瀉好幾天」 痛批陳菊、蔡英文「不像女人的女性」

►「衰尾查某」失言 羅智強喊：吳敦義道歉吧！為了國民黨！

►吳敦義「衰尾查某」、謝龍介「女人拉票到房間」 張銘祐怒嗆：必須道歉！



►超越藍綠，就靠她了