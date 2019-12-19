「衰尾查某」失言　羅智強喊：吳敦義道歉吧！為了國民黨！





▲羅智強。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨主席吳敦義失言爭議不斷，去年九合一大選，暗諷總統府祕書長陳菊是「肥滋滋大母豬」，挨轟是歧視女性、出面道歉；這次他又因為批評總統蔡英文「衰尾查某」，再度引發眾怒。關於吳敦義失言，台北市議員羅智強18日呼籲，「主席，請道歉！」

「吳主席，請道歉！」羅智強18日在臉書上表示，他也無法接受總統蔡英文的霸道，但正因如此，更應該要用「道理」去告訴大家蔡英文的濫權；蔡英文做不好、讓台灣蕭條是事實，但這跟她是女性，有什麼關係呢？這句話，真的說錯了。

羅智強強調，「為了台灣，為了國民黨，也為了您自己的歷史評價，就請為對女性的貶抑，道歉吧！」這場選戰，國民黨已備極艱辛，「請主席不要讓天天在前線奮戰的人，不知為何而戰！」

羅智強這篇貼文吸引2.1萬人按讚，2772條留言。網友們說，「總算有人敢向國民黨的蛀蟲說不了！」、「吳主席：別在攪亂國民黨的選情，小弟拜託您了」、「好久沒他老人家的消息，怎麼一出來就闖禍」、「議員說的是」、「理性 客觀 至為重要」。

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