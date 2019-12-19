邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文「不像女人的女性」

▲新黨召開「1219綠色恐怖事件二週年」記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

新黨不分區立委候選人邱毅近日在大陸《央視》的節目《海峽兩岸》上大談台灣軍事布署，其中也介紹由中科院研發的飛彈數量及詳細位置，遭國防部18日批評「此行為極不足取」。對此，邱毅19日重砲國防部「這就是羅織而且無知到極點」，表示近日看到總統蔡英文接受網紅波特王與鍾明軒的專訪「噁心到我想吐」，並附和近日國民黨主席吳敦義「衰尾查某」的失言風波，痛批「蔡英文還算個女性嗎」。

新黨19日上午召開「1219綠色恐怖事件二週年，誰在製造『共諜』？民進黨最早引進大陸黨政軍監督台灣選舉！」記者會，由邱毅帶領黨籍不分區立委候選人陳麗玲、王炳忠與林明正，控訴民進黨以《反滲透法》大搞綠色恐怖。

▲新黨不分區立委候選人邱毅。（圖／記者林敬旻攝）



邱毅提到，民進黨政府即將在12月31日強行通過《反滲透法》，許多台商非常憂慮所謂中共代理人的紅帽子會像血滴子一樣滿天亂拋，直言這是羅織入罪簡單的手段，「綠色恐怖遠比過去國民黨戒嚴時白色恐怖還要更加可怕」。

邱毅說，這兩天民進黨想要炒作他在大陸央視節目中，大談蔡英文在官邸與總統府阻了快速反應部隊以應付大陸可能出現的斬首行動，其中談到了現在中科院研製的紅隼火箭彈，表面上說是在破裝甲車、坦克車的，但其實只能對付輕型坦克不能對付大陸的主戰坦克，「這本是一個非常平實的報導、客觀的評論，而且是為了彰顯台灣對於反斬首已經有所準備，這有什麼好大做文章的」。

▲蔡英文接受波特王專訪。（圖／翻攝波特王臉書）



邱毅表示，國防部發布新聞稿說明「此行為極不足取」，他希望國防部說「不足取」的人堂堂正正站出來，好讓他可以有一個提告的對象，「這就是羅織而且無知到極點」。他說明，其中真正的原因在於蔡英文接受波特王、鍾明軒的專訪，讓他看了以後覺得「噁心、噁心、非常噁心，噁心到我想吐」。

邱毅說，吳敦義近日批評蔡英文「衰尾查某」，就開始被大作文章、擴大解釋認為吳敦義歧視女性，但他也要問「蔡英文還算個女性嗎」？一個63歲的人被網紅用下流的撩妹術還花枝亂竄、小鹿亂撞、喜不自勝、含羞帶怯，「我看了真想吐，上吐下瀉好幾天實在無法忘懷」。

邱毅還說，他從來不把蔡英文與台灣女性畫上等號，所以請不要再羅織擴大、株連到所有女性，「我從來不歧視女性，我非常疼惜女性，除了那種不像女人的女性，例如陳菊、蔡英文這種專門想羅織的，因為這事件開始動員網軍來攻擊我」。

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