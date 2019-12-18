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吳敦義「衰尾查某」、謝龍介「女人拉票到房間」　張銘祐怒嗆：必須道歉！

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▲張銘祐怒嗆吳敦義、韓國瑜、張善政等人必須向女性道歉。（圖／翻攝自張銘祐臉書）

▲張銘祐怒嗆吳敦義、韓國瑜、張善政等人必須向女性道歉。（圖／翻攝自張銘祐臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

藍營政治人物近期「歧視發言」不斷，除了國民黨總統候選人韓國瑜爭議言論不斷，副手搭檔張善政、國民黨主席吳敦義、國民黨台南市黨部主委謝龍介以及新黨不分去立委候選人謝龍介「接力」歧視女性，讓網友看傻眼直呼「選到瘋了」。民進黨新北市立委候選人張銘祐17日氣到深夜在臉書發文，怒嗆藍營「必須道歉！」

張銘祐17日深夜在臉書發文，開頭就表示，「我傻眼！」他說，跑完行程回到家，太太跟三個孩子已經睡了，正在心裡對太太說聲謝謝的時候，看到電腦螢幕上這些今天的報導，「我真的傻眼！國民黨到底對女性有多大的歧視、貶抑？這是什麼樣的一種自卑心態嗎？那個號稱教育心理學博士的柯志恩委員，你要不要分析一下，謝龍介在你的造勢場講出這麼性騷擾女性的言詞，是什麼心態？你身為女性，為什麼不反駁？」

張銘祐提到，上個月跟本黨不分區立委候選人范雲、台北市大安區立委候選人謝佩芬一起 DIY 做豆腐的時候，就表達過「女性跟男性都應該獲得同等的尊重，已經進入21世紀的台灣社會，竟還有一個不斷口出歧視、貶抑女性的言語的總統候選人韓國瑜，這樣像是活在20世紀的人如果成為國家元首，將會使台灣在國際上被尊重性別人權價值的主流國家邊緣化，無法走上國際舞台。」沒想到不到一個月，接連又有張善政的「女人沒生過孩子不懂父母的心」，以及今天的吳敦義跟謝龍介，講出這種性別歧視的言詞。

張銘祐指出，台灣有一半的人口是女性，但在國民黨這些男性的心目中，台灣一半的人口是生孩子的工具、是拉票的工具、是被潑糞的倒楣鬼。最近，芬蘭的新總理上任，他是34歲的女性總理，他的內閣19位部長中有12名女性。芬蘭在《世界幸福感報告》中連續兩年獲選為世界上最幸福的國家。如果台灣繼續讓國民黨這些歧視女性的人擁有權力，我不敢想像台灣未來還有沒有幸福。

張銘祐感性說道，看著自己的家人，心裡想著為什麼出來參選，無非就是為了將來太太是在社會上被尊重的女性，三個孩子都會尊重跟他們不同性別的女性，這是一個人人平等的台灣社會應該有的樣子。他向選民喊話，「如果你跟我一樣，討厭這種充滿歧視心態的國民黨，明年1月11日，用你的一張票，來唾棄國民黨跟他們的候選人，我們一起來打造一個更好的台灣。」

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