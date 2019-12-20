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馬英九桃園助選　痛批《反滲透法》對台不利且違憲

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▲馬英九前總統20日為桃園立委輔選時痛批民進黨政府推反滲透法是對台灣不利，條文不明確基本就是違憲。（圖／記者沈繼昌攝）

▲馬英九前總統20日為桃園立委輔選時痛批民進黨政府推反滲透法是對台灣不利，條文不明確基本就是違憲。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

馬英九前總統20日到桃園為立委候選人輔選，並在街頭、傳統市場向選民拜票爭取支持，馬英九痛批，民進黨力推的反滲透法是對台灣不利，因條文模糊容易讓台商與台眷們到受牽連，條文不明確基本就是違憲；另外，蔡政府力倡非核家園，但歐盟已將核能納入綠能，所以未來若有人提到廢核，我們要大聲說核能也是綠能。

▲馬英九前總統20日為桃園第三選區立委魯明哲輔選，在中壢區青塘園向選民爭取支持。（圖／記者沈繼昌攝）

▲馬英九前總統20日為桃園第三選區立委魯明哲輔選，在中壢區青塘園向選民爭取支持。（圖／記者沈繼昌攝）

馬英九20日到桃園為陳學聖、魯明哲、呂玉玲、吳志揚、萬美玲等立委候選人站台輔選，還到傳統市場與街頭向選民拜票爭取支持，所到之處仍有不少選民搶著與馬前總統合照與握手。

馬英九致詞時表示，自蔡總統上任後，中華民國邦交國從22個減到15個，減少7個國家，這是最近30年來，台灣邦交國減少最快的一位總統，邦交就代表對中華民國主權的承認，蔡總統不在乎失去邦交國，顯示沒有意願捍衛中華民國主權。

▲馬英九前總統20日為桃園第三選區立委魯明哲輔選，在中壢區青塘園向選民爭取支持。（圖／記者沈繼昌攝）

▲馬英九前總統20日為桃園第二選區立委吳志揚輔選，與選民合照搏感情。（圖／記者沈繼昌攝）

馬英九以民進黨在本月底前立法院要通過反滲透法，這對台灣是非常不利的事，因為條文模糊，容易讓台商與台眷因法律受到牽連，法律不明確的話，基本上就是違憲；他當過法務部長，很清楚這樣的法律是無法執行，反滲透法沒有行政院版、沒有國民黨版，只有民進黨版，還要逕付二讀且直接通過，世界上除獨裁政府外，哪有這樣匆促通過一個對人民影響很大的法律，他向選民喊話要以選票下架民進黨。

▲馬英九前總統20日為桃園第二選區立委吳志揚輔選，向選民祖孫問候致意。（圖／記者沈繼昌攝）

▲馬英九前總統20日為桃園第二選區立委吳志揚輔選，向選民祖孫問候致意。（圖／記者沈繼昌攝）

至於核能問題，馬英九認為，蔡政府力倡非核家園與廢除核能發電，但就在幾天前，歐盟會員國通過決議，將核能納入綠色能源，如果未來有人提到廢核，我們要大聲說核能也是綠能。

馬英九下午還到桃園最南端的楊梅區為吳志揚打氣站台，馬英九說，吳志揚做過三屆立委、五年縣長，不管是在中央還是地方都非常有經驗，吳志揚也是他建中、台大與哈佛的小學弟，他對爭取經費補助、推動桃園的建設都非常在行，由他來做立委是最適合不過了。

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