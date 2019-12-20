邱毅評「不像女人」、張善政轟蘇貞昌　蔡英文：講話不堪！不要投票給他們！

▲蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選進入最後倒數階段，藍營政治人物卻是失言不斷，新黨不分區立委候選人邱毅批蔡英文「不像女人」、國民黨副總統張善政則是繼之前詛咒蘇貞昌住院會，再次轟蘇貞昌要他去上禮義廉恥課。對此，總統蔡英文20日一早受訪時反擊，藍營政治人物講話不堪，「怎麼辦呢？就不要投票給他們吧！」

總統蔡英文日前與網紅波特王、鍾明軒等人合拍影片，卻遭新黨不分區立委候選人邱毅狠批「噁心到想吐」，還點名蔡英文與總統府秘書長陳菊是「不像女人的女性」，質疑蔡英文「還算是個女性嗎」。

張善政日前詛咒行政院長蘇貞昌「住回醫院去」，遭到外界批評後出面道歉。不過，他近日替縣議員劉淑芳站台時，劉淑芳提到，學校以前還會教禮義廉恥、四維八德，張善政立刻笑笑回應，「那要請蘇貞昌再回去上」。

面對藍營政治人物失言不斷，蔡英文20日一早替余天站台時回應，「我真的不知道國民黨究竟怎麼了？候選人到黨主席到整個黨，講話都是這樣的不合邏輯，而且有時候很不堪，作為一個政黨要有政黨的樣子，怎麼辦？就不要投票給他們吧！」

針對邱毅的惡言相向，蔡英文則是不予理會，「他不是國民黨本來要列在不分區的嗎？這樣的人講這樣的話值得我們評論嗎？」

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