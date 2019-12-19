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蔡英文脫稿演出！撿到槍狂電韓國瑜　綠營曝內幕：維持領先還能再加一些分

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▲總統蔡英文出席2020總統政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文出席2020總統政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2020年首場總統大選政見發表會18日落幕，總統蔡英文在三階段申論中，除了細數蔡政府執政政績，辣台妹更數度「撿到槍」狂轟對手韓國瑜。據了解，蔡英文在政見會中的「辣台妹撿到槍」其實是脫稿演出，黨政人士分析，韓國瑜面對小英狂轟顯得錯愕，整場政見會中沒有政見，也讓他的草包印象再度深植人心。

黨政人士表示，蔡英文在這場政見會中可以分成兩個部分，首先是就政績跟政見的陳述上四平八穩，總統的風格正是「做比說更重要」，重點著重在如實向人民報告三年半執政政績，相信這點人民從日常政績就很有感；第二部分則是對韓國瑜的還擊，這也是小英在這場政見會令人驚豔的部分。

黨政人士評論，面對韓國瑜攻擊，蔡英文一開場就「撿到砲」猛烈回擊。據了解，這其實是小英的脫稿演出，黨政人士說，蔡英文的還擊揮灑自如，讓韓國瑜顯得非常錯愕、手足無措。

相對於蔡英文，黨政人士指出，韓國瑜的表現比起去年九合一大選時更顯空洞，「三呼萬歲」讓媒體爆笑一片，第一輪政見時間留下一分半沒講話，要是沒有這個「三呼萬歲」恐怕還會再多出十秒鐘，整場政見發表卻沒有政見，唯一提出來的是高雄市的政績，不過卻不一定經得起事實查核，令人質疑。

黨政人士進一步提到，韓國瑜的談話顯得自相矛盾，先大罵蔡英文，內容都罵完了，再說「我有說過嗎！」顯然是秒打臉自己。另外，韓國瑜也維持一貫作風，憑感覺罵民進黨，但攻擊要不是缺乏佐證，就是全靠形容詞，在沃草的事實查核中也無法獲得證實，草包印象再度深植人心。

針對蔡韓表現對選情影響，黨政人士分析，蔡英文本來就是相當程度的領先，相信經過辯論後，也可以持續維持領先，撿到砲的部分還能再加一些分。至於韓國瑜則是持續失分，因為他的表現除了鋼鐵韓粉以外，沒辦法說服更多人了。

後續的兩場政見會，黨政人士認為，這一次因為韓國瑜的影響，各方候選人在政見發表的時間上都有限，接下來在未來願景部分，各方都可以有更多的加強。

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