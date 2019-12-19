選戰倒數22天！李彥秀合體蔣萬安：「藍軍投票率高」讓支持都變選票

▲李彥秀與蔣萬安街口拜票。（圖／記者徐斌慎攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委候選人李彥秀與蔣萬安今（19日）聯手在兩人選區交界、內湖路與港墘路口拜票，不少熱情上班民眾經過停下腳步留影、合照、握手、大喊「凍蒜」。李彥秀說，希望自己與蔣萬安一起站出來，能讓民眾看到國民黨是非常團結的，也希望最後幾天，讓每個支持都變為選票，只要藍軍投票率高，就是他們合在一起最重要的目的。

選戰倒數，區域立委都加緊腳步，希望可以接近基層，拉到更多的票，日前民進黨立委候選人吳怡農、高嘉瑜也合體站在中山區、內湖區接界拉票，而今日李彥秀與蔣萬安也同框拜票，有媒體詢問，是否有較勁意味？蔣萬安說，自己與李彥秀過去四年並肩作戰，是很好的戰友，在立法院也關心婦幼、食安、空污等議題，兩位更是立法院評鑑的優質立委，今天一起站出來主要是想要展現國民黨團結的氣勢，希望選戰最後幾天，民眾能用選票，來肯定優秀的立委。

▲▼李彥秀與蔣萬安街口拜票，民眾熱情合影。（圖／記者徐斌慎攝）

對於媒體詢問，日前對手高嘉瑜在臉書上貼出與郭台銘的合照，並寫下支持郭董之前拋出的「0到6歲國家養」理念。李彥秀回應，選民都在看政策內容，「現在的候選人應該為0至6歲孩童怎麼照顧的政策快點盤點，而不是拍幾張照片而已，民進黨應該清楚 0至6歲家長到底遇到什麼困難，不應只是蔡政府『發一點現金』的政策」，因為現金無法解決實質問題，「如果候選人認為，拍張照就好，那也太低估選民的智慧」。

▲李彥秀與蔣萬安指出，希望讓每個支持都變為選票，只要藍軍投票率高，就是我們合在一起最重要的目的。（圖／記者徐斌慎攝）

此外，有媒體問到，高嘉瑜民調越來越高，是否擔心影響最終選情？李彥秀說，每個候選人都有自己的特質以及補強的地方，現在最重要的就是按照自己的步調，把選戰節奏打穩打好，讓每個支持都變成選票。同時她也呼籲國民黨其他候選人、助選人，「選戰少失誤」較有加分機會，現在每個人都應謹言慎行。

蔣萬安也說，每個候選人都有自己的特質，他們要把握自己的優勢，把過去的成績表現拿出來給民眾看，「我與彥秀接受的了民眾檢驗」。他更以台語諺語說「選舉沒有師傅，勤奮就能做到」，對於自己跟李彥秀的選情都相當有信心。