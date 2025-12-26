　
大陸 大陸焦點 特派現場

視力僅剩0.08！　13歲陸生遭班導掌摑致「眼睛九級傷殘」

▲▼13歲陸生遭班導掌摑致「眼睛九級傷殘」。（圖／翻攝自微博）

▲小胡遭班導掌摑。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河北張家口蔚縣一名13歲男學生，2023年在校期間遭班導師掌摑後出現嚴重眼疾，最終造成雙眼視力重度受損。歷經司法鑑定與民事訴訟，法院日前判決校方須賠償醫療費、傷殘賠償及精神撫慰金等共70萬餘元（人民幣，下同，約台幣313萬元），相關爭議至今仍未完全落幕。

據《強風新聞》報導，該名學生小胡於2023年3月15日在校內遭班主任王姓教師連續掌摑，事後出現眼部不適。3月17日就醫後，被診斷為右眼孔源性視網膜剝離、繼發性青光眼及玻璃體積血，隨即住院並接受多次手術治療。

家屬表示，小胡早在2019年前後即有近視問題，2020年曾被檢查出左眼視網膜脫落，之後反覆手術治療。事發前，家長已依醫囑多次提醒老師勿對孩子頭部施加外力，但仍發生體罰情形。事發後，小胡視力急遽惡化，日常學習與生活能力明顯受限，性格也變得沉默封閉，目前已休學在家。

▲▼13歲陸生遭班導掌摑致「眼睛九級傷殘」。（圖／翻攝自微博）

▲小胡視力急遽惡化。（圖／翻攝自微博）

家屬一度希望追究涉事教師刑事責任，但警方表示，需先釐清掌摑行為與視力損害之間的因果關係。由於多家鑑定機構認為刑事因果鑑定門檻極高，難以出具結論，家屬最終放棄刑事途徑，轉而提起民事訴訟。

2024年12月，法院委託司法鑑定機構對小胡傷情進行鑑定。鑑定指出，外傷與其原有眼部疾病互為條件、共同作用，兩者原因力大小相當，小胡右眼視力降至0.08，符合重度視力損害標準，雙眼視力傷殘等級綜合評定為九級。

2025年9月25日，蔚縣法院作出一審判決，認定小胡本身無過錯，即使其特殊體質導致損害後果擴大，侵權方仍應承擔全部賠償責任，判令校方賠償醫療費、傷殘賠償金及精神損害撫慰金等共70萬餘元，其中精神損害賠償金50萬元獲全額支持。

法院同時指出，班主任明知學生為未成年人且存在眼部疾病，仍實施掌摑體罰行為，具有高度主觀過失，對學生身心造成不可逆傷害。至於家屬另行主張的長期照護費，因尚缺乏專業機構意見，法院未予支持，家屬已於近日另案提起民事訴訟，相關案件已立案審理中。

小胡家屬表示，事件發生後全家生活與經濟狀況大受衝擊，目前仍需長期陪伴孩子復健與心理輔導，「這件事沒有贏家，只希望孩子能慢慢走出陰影，回到正常生活。」

【I人男友眼神死透】女友髮型是「發光聖誕樹」　客運上閃閃發光

