30秒看完總統大選政見！蔡阿嘎模仿蔡韓互酸　網友讚：超精闢

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

2020總統大選3位候選人在首場電視政見發表會的表現受到各界熱議，知名YouTuber蔡阿嘎在政見發表會結束不久，隨即推出新影片用30秒帶大家看完3位候選人的政見，幽默的口吻搭上假髮、頭套等道具裝扮，讓粉絲們忍不住笑稱，「這30秒的詮釋可以說是相當精闢。」

▲蔡阿嘎調侃整場政見發表會的重點差不多就是這30秒。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

蔡阿嘎在影片中帶上頭套，裝扮成國民黨總統候選人韓國瑜，並模仿韓抨擊對手的模樣，直擊重點分別是黑韓、蔡政府就是爛等；接著，他戴上假髮、眼鏡扮成蔡英文，還在桌上放了一張白紙，以緩慢、平穩的語氣說出「我再爛，也沒你爛」，用幽默的方式呈現出藍、綠陣營在政見發表會上互嗆的場面。

最後一位登場的是親民黨總統候選人宋楚瑜，蔡阿嘎在臉上畫出皺紋，甚至以「邊緣」來形容宋被夾在蔡、韓之間的處境。影片一上傳到YouTuber，隨即引起粉絲熱烈討論，紛紛留言開玩笑說，「也太快有懶人包了，根本預錄的吧？哈哈哈」、「藍綠在互嗆，楚瑜被邊緣，始終如一從沒讓我失望」、「對於看完整場政見發表會的我而言，這30秒的詮釋可以說是相當精闢」。

▲網友們大多覺得3位候選人可以更著重在政見上，而不是互嗆。（圖／中選會提供）

其實，對於3位候選人的表現，PTT、臉書等網站上也有不少討論，大部分的網友認為3人還有很大的進步空間，例如蔡英文太過依賴讀稿機，連罵人都要翻頁才能說；韓國瑜則是面對問題時反擊速度太慢，雖然氣勢很強大，卻顯得有些無力。

PTT八卦版也有許多網友認為，這場政見發表會根本是「史上最浪費時間的發表會」，3位候選人的重點都不是放在政見上，而是忙著抨擊對手，「唸經大會？」、「電視笑話冠軍回來啦」、「沒意義的發表會，（政見）又不會實施」、「一開口就沒有政見，哈哈哈」。

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